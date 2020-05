La protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di pre allerta per rischio incendi che riguarda la provincia di Palermo.

“Si invitano gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare si raccomanda ai Sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati” recita l’avviso.

Proprio la settimana scorsa decine i roghi hanno interessato la Sicilia e la provincia, non ultimo l’incendio di Monte Cuccio che ha impegnato diversi canadair.