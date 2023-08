Focolai tra Uditore, Zen e Brancaccio

Non mollano la presa i piromani dei rifiuti a Palermo, con nuovi incendi appiccati nella notte in serie in vari quartieri. E questa volta ad essere coinvolta anche la provincia. Certamente il capoluogo siciliano continua ad essere tra i più colpiti dal fenomeno per i noti problemi collegati alla raccolta dei rifiuti, con rallentamenti legati ad una serie di diverse problematiche. L’ultima quella dell’incendio alla discarica di Bellolampo che ha comportato alcuni stop alla raccolta nei giorni scorsi. E questo ha finito per far creare microdiscariche a cielo aperto in determinati quartieri.

La mappa degli interventi

Questa notte i focolai si sono registrati nei quartieri dell’Uditore, di Brancaccio e dello Zen. Un incendio di rifiuti anche in via Messina Marine. Fiamme anche a Ballarò tra le vie Decollati e Zaire. In tutti i casi si è trattato di roghi appiccati a questo cumulo di spazzatura nei cassonetti e per le strade. Vigili del fuoco impegnati per gran parte della notte a spegnere le fiamme, anche per evitare intossicazioni e fumi maleodoranti che sono pericolosi per l’ambiente e la salute dei residenti.

Altri incendi in provincia

Le case popolari a Partinico della terza zona Peep invase dal fumo per l’incendio appiccato a cumuli di rifiuti questa notte. Il rogo ha interessato in via Biagio Petrocelli varie micro discariche a cui qualcuno ha dato fuoco, evidentemente con l’obiettivo di liberarsene. Una densa colonna di fumo nera si è levata in cielo, tipica di quando viene data alle fiamme la spazzatura. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo nel più breve tempo possibile. La terza zona Peep è spesso protagonista, suo malgrado, di questi raid incendiari ai rifiuti. Tra le vie Petrocelli e Cassarà si formano continue micro discariche, frutto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo stradale. Un altro incendio ha interessato a Carini la via Milazzo, anche in questo caso dati alle fiamme rifiuti.

Like this: Like Loading...