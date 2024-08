Rogo a Misilmeri partito dai contatori elettrici di Z World

Un incendio è divampato in centro commerciale a Misilmeri (Palermo) che si trova lungo la Palermo Agrigento. Le fiamme sono partite dai contatori elettrici del negozio Z World. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che dopo avere spento l’incendio hanno verificato le cause del rogo.

Incendio sulla Centro Occidentale Sicula

Sulla strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” a causa di un incendio, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 77,200 e il km 80,000 a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Al momento il traffico viene deviato lungo percorsi alternativi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine.

Rogo vicino ad abitazioni e villette evacuate, domato con aiuto canadair

Un incendio è divampato al confine tra Trappeto e Terrasini in contrada Città del Mare nel Palermitano. Le fiamme sono state molto alte e hanno minacciato alcune abitazioni. Cinque villette sono state evacuate ma non sono state raggiunte dalle fiamme.

I vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile sono stati aiutati dall’intervento di un canadair. Dopo diverse ore il rogo che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea è sotto controllo, ma le squadre antincendio sono ancora in zona per le operazioni di bonifica.

Fiamme e fumo, vasto incendio in impianto di rifiuti a Termini

Un incendio è divampato questa mattina attorno alle cinque in un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti in contrada Canne Masche a Termini Imerese. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il nucleo Nbcr per controllare l’inquinamento dell’aria attorno all’azienda. Sono stati bruciati diversi quintali di rifiuti molti di materiale plastico e gomma. L’aria andata in fumo è di circa 30 metri cubi. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri dovranno stabilire le cause dell’incendio.

L’incendio a Termini Imerese è divampato nell’azienda LVS Group che si occupa della gestione di rifiuti. Oltre ai rifiuti stoccati è stato coinvolto anche un macchinario utilizzato dall’azienda per il trattamento degli stessi rifiuti. Sono ancora in corso le operazione di smassamento dei materiali plastici e materassi bruciati per spegnere tutti i focolai. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese.