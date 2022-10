VIGILI DEL FUOCO

Un incendio è divampato in un’abitazione a Palermo in corso dei Mille. Le fiamme sono divampate al secondo piano del civico 148. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare i residenti. L’abitazione è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme ed è stata dichiarata inagibile. Non si registrano feriti.

Un uomo di 62 anni ha perso la vita a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata nel corso della serata d’ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania.

Il cadavere trovato dai vigili del fuoco

L’uomo è morto nel rogo che si è sviluppato nella sua abitazione al primo piano di una palazzina a sei elevazioni nella cittadina del Catanese. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

In corso indagini per risalire alle cause dell’incendio

L’allarme è scattato domenica intorno alle 19,15. Il rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina a sei piani. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco inviata dal Comando Provinciale di Catania insieme ad una scala aerea, un’autobotte di rincalzo, un automezzo logistico e la vettura del funzionario di servizio. Le cause, sia dell’ incendio che del decesso, sono in corso di accertamento.

Indagano i Carabinieri

Sul posto sono anche intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, la Polizia Locale del Comune di Tremestieri Etneo ed il personale sanitario del Servizio 118 di Acireale che ha constatato la morte del 62enne.

L’incendio nel Palermitano

Paura nei giorni scorsi per un incendio scoppiato in un’abitazione di Roccapalumba, paesino della provincia Palermitana. Ad andare a fuoco una stanza all’interno di un immobile di via Galileo Galilei per cause che ancora sono in via di accertamento. Immediato l’arrivo dei soccorsi nel momento in cui è stato lanciato l’sos ieri sera, intorno alle 21,30. Ben quattro le squadre dei vigili del fuoco che sono accorse in zona per poter domare le fiamme. L’intervento si è protratto sino poco dopo la mezzanotte. Quasi tre ore per avere ragione delle fiamme. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito, i danni sono stati abbastanza limitati proprio per la tempestività delle operazioni dei pompieri.