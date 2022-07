Il fuoco in corso Italia a Carini

Un incendio è divampato in un deposito Piaggio a Carini in corso Italia. Stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco per cercare di arginare il rogo. Sono intervenuti anche i carabinieri. In corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Due operai feriti

Ci sono anche due feriti. Si tratta di due operai che lavorano all’interno del deposito, due uomini di 21 e 31 anni. Entrambi hanno riportati delle lievi ustioni. Sono stati trasportati all’ospedale Cervello di Palermo.

L’incendio alla comunità del Trapanese

In questi ultimi giorni sono diversi gli incendi di varia natura che hanno interessato strutture con all’interno persone che hanno rischiato la vita. L’ultimo episodio si è verificato nel Trapanese, dove un incendio è divampato nel cuore della notte nella casa comunità terapeutica “La svolta per la rinascita” a Campobello di Mazara. Le fiamme si sarebbero sviluppate per un corto circuito nella sala da pranzo per poi diffondersi nella zona notte. Ad accorgersi del fuoco sono stati gli operatori che hanno fatto in tempo a svegliare i 19 ospiti e farli evacuare. Tre di loro si sono lanciati dal balcone al primo piano e sono finiti nello spiazzo sottostante che è adibito a garage e giardino. Tutti hanno riportato delle fratture.

Nel Palermitano a fuoco due appartamenti

Paura anche nella provincia di Palermo, ed esattamente a Villabate, dove due appartamenti dello stesso stabile sono andati a fuoco qualche giorno fa. E’ successo in corso Vittorio Emanuele, ancora da chiarire le cause del rogo. Ad andare distrutti gran parte dei due locali ed anche il tetto. L’allarme è scattato intorno alle 21 di ieri quando è stata segnalata la fuoriuscita di fumo dell’immobile. I pompieri in pochi minuti sono arrivati ed hanno cominciato un lavoro incessante con l’autoscala. Ben quattro i mezzi che sono stati impiegati sia dall’alto che frontalmente. Le fiamme quindi sono state aggredite in più punti per tentare di arginare al massimo il devastante rogo.