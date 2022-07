Si sono procurati fratture lanciandosi da un immobile del Trapanese

Un incendio è divampato la notte scorsa, intorno alle 2, nella casa comunità terapeutica “La svolta per la rinascita” a Campobello di Mazara. Le fiamme si sarebbero sviluppate per un corto circuito nella sala da pranzo per poi diffondersi nella zona notte.

L’allarme lanciato dagli operatori

Ad accorgersi del fuoco sono stati gli operatori che hanno fatto in tempo a svegliare i 19 ospiti e farli evacuare. Tre di loro si sono lanciati dal balcone al primo piano e sono finiti nello spiazzo sottostante che è adibito a garage e giardino.

Le condizioni dei feriti

Trasportati all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo gli sono state riscontrate delle fratture. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di spegnere l’incendio. La struttura è stata ora considerata inagibile.

Nel Palermitano a fuoco due appartamenti

Notte di paura anche nella provincia di Palermo, ed esattamente a Villabate, nel Palermitano, dove due appartamenti dello stesso stabile sono andati a fuoco. E’ successo in corso Vittorio Emanuele, ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, solo in nottata l’incendio è stato definitivamente domato. Ad andare distrutti gran parte dei due locali ed anche il tetto. L’allarme è scattato intorno alle 21 di ieri quando è stata segnalata la fuoriuscita di fumo dell’immobile. I pompieri in pochi minuti sono arrivati ed hanno cominciato un lavoro incessante con l’autoscala. Ben quattro i mezzi che sono stati impiegati sia dall’alto che frontalmente. Le fiamme quindi sono state aggredite in più punti per tentare di arginare al massimo il devastante rogo.

Anche il tetto distrutto

Solo intorno alle 2 di notte sono stati spenti gli ultimi focolai. I due appartamenti, l’uno accanto all’altro posti al primo piano, sono strati seriamente danneggiati. Il tetto è anche andato totalmente distrutto. Fortunatamente gli occupanti dei due appartamenti si sono messi in salvo uscendo autonomamente da casa, quindi non si sono registrati feriti.