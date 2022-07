L’incendio è accaduto questa notte a Villabate

Notte di paura in centro cittadino a Villabate, nel Palermitano, dove due appartamenti dello stesso stabile sono andati a fuoco. E’ successo in corso Vittorio Emanuele, ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, solo in nottata l’incendio è stato definitivamente domato. Ad andare distrutti gran parte dei due locali ed anche il tetto.

Quattro mezzi impiegati

L’allarme è scattato intorno alle 21 quando è stata segnalata la fuoriuscita di fumo dell’immobile. I pompieri in pochi minuti sono arrivati ed hanno cominciato un lavoro incessante con l’autoscala. Ben quattro i mezzi che sono stati impiegati sia dall’alto che frontalmente. Le fiamme quindi sono state aggredite in più punti per tentare di arginare al massimo il devastante rogo.

Anche il tetto distrutto

Solo intorno alle 2 di notte sono stati spenti gli ultimi focolai. I due appartamenti, l’uno accanto all’altro posti al primo piano, sono strati seriamente danneggiati. Il tetto è anche andato totalmente distrutto. Fortunatamente gli occupanti dei due appartamenti si sono messi in salvo uscendo autonomamente da casa, quindi non si sono registrati feriti.

Incendio in appartamento a Palermo

Episodi simili si sono verificati anche nella vicina Palermo. Nel giugno scorso un rogo è divampato di notte in un’abitazione in via Rossellini, nel mercato storico di Ballarò. Sono intervenute diverse squadre dei vigili che hanno impiegato molte ore prima di domare le fiamme. Gli occupanti dell’appartamento, come i residenti delle altre abitazioni della palazzina, sono stati messi in salvo. Non ci sono stati feriti fortunatamente ma solo gravi danni all’abitazione.

Altro rogo in via Dante

Qualche girono prima un’intera famiglia si è messa in salvo dall’inferno di fuoco che si era scatenato all’interno della loro casa, nel centro storico di Palermo. E’ accaduto in via Dante. I residenti precauzionalmente avevano autonomamente evacuato l’immobile con i pompieri intervenuti in pochi minuti per domare il rogo. Le fiamme si sono scatenate quando tutti erano a letto. Qualcuno ha sentito puzza di bruciato e si è accorto del fumo e delle fiamme. Prima la chiamata ai vigili del fuoco, poi la corsa fuori dall’immobile per mettersi in salvo dalle altissime fiamme. A conclusione dell’intervento i pompieri sono riusciti a domare l’incendio ed a circoscrivere il danno in un solo vano della casa, da dove per l’appunto sarebbe partito l’incendio per un cortocircuito.