Un incendio è divampato la scorsa notte in via Besio nel quartiere Cruillas a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato una pizzeria.

Il locale aveva già chiuso da alcune ore, così come previsto dal Dpcm per il contenimento del contagio Covid-19. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno travolto quattro ciclomotori parcheggiati davanti all’attività commerciale e solitamente utilizzati per effettuare le consegne a domicilio.

Danneggiato dalle fiamme anche l’ingresso del locale. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco: nel corso dei rilievi sono state trovate tracce di carburante.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire a chi ha appiccato le fiamme.