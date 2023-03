L’sos per il fumo nero che fuoriusciva dal locale

Un incendio è divampato nella trattoria “Carpaccio” in via Libertà a Palermo, al civico 6. I residenti hanno chiamato il numero di emergenza non appena hanno visto il fumo nero uscire dal locale. Il rogo è avvenuto quando il locale era ancora chiuso, intorno alle 7 di questa mattina.

Nessun ferito

Dunque, al momento dell’incendio, nessuno era presente nella trattoria. Sono intervenute quattro squadre di pompieri che hanno provveduto a domare le fiamme. Ancora da quantificare i danni provocati dal rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina della trattoria. La strada è stata chiusa da via Carducci al Politeama, per consentire l’intervento ai vigili del fuoco e la messa in sicurezza.

Forse il forno lasciato accesso

Pare che il problema possa essere stato provocato un forno lasciato accesso. Il continuo calore ha fatto sprigionare questa fumata nera che era visibile anche fuori dal locale. I danni sarebbero molto contenuti, qualche annerimento di parete e nulla di più. Questo grazie al fatto che i pompieri sono intervenuti nell’immediatezza riuscendo quindi a contenere le fiamme.

Fuoco in una sala bingo

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo scorsi un altro incendio aveva riguardato una sala bingo sempre a Palermo. Il fuoco in quel caso interessò i locali di via Villagrazia. L’allarme scattòpoco prima delle due di notte. Ci vollero un paio d’ore ai vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme e mettere tutto in sicurezza. L’ipotesi è che il rogo fosse scoppiato a causa di un corto circuito. I pompieri al loro arrivo verificarono che l’incendio alla sala bingo proveniva esclusivamente dal vano cucina del locale che a quell’ora era chiuso. Pare che a scatenare il fuoco possa essere stato un corto circuito alla friggitrice. Le fiamme si espansero andando a danneggiare suppellettili ed elettrodomestici. Provvidenziale comunque l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che contennero i danni al solo vano della cucina.

