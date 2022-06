Tutti trasportati in ospedale, il conducente incastrato tra le lamiere

Un’auto contro un albero, schianto di notta notte nella zona della Favorita a Palermo. E’ accaduto poco dopo le 3, in tre sono rimasti feriti anche se non sembra che in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il loro stato di salute e la presenza di eventuali lesioni interne.

La dinamica

Stando alle prime verifiche sulla dinamica dell’incidente, sembra che l’auto sulla quale viaggiavano, una Suzuki, sia uscita fuori strada in viale Margherita Savoia. Non pare che ci siano coinvolti altri veicoli. Resta da capire i motivi dell’uscita fuori strada autonoma del veicolo. Un colpo di sonno, una distrazione e forse anche un’eccessiva velocità potrebbero essere alla base della causa dell’incidente. L’impatto è avvenuto all’altezza del curvone. La polizia municipale è al lavoro: effettuati tutti i necessari rilievi per provare a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Paura per il conducente

Inizialmente si era temuto il peggio soprattutto per il conducente che nell’urto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo mentre i due passeggeri che erano con lui sono usciti subito fuori. Si tratta di un uomo e una donna, la prima ha rimediato qualche taglio, il secondo alcune fratture. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a far venire fuori dal mezzo il conducente che alla fine, come gli altri due, è stato trasportato in ospedale.

L’ultimo grave incidente

L’ultimo grave incidente nella zona della Favorita avvenne nel dicembre scorso. Un’auto investì una ragazza davanti a Villa Bordonaro. Inizialmente il conducente era fuggito ma l’indomani si è presentato alla stazione dei carabinieri dello Zen confermando la dinamica e in qualche modo ammettendo le proprie responsabilità. La vittima dell’incidente era stata una ragazza di 20 anni, che venne ricoverata in prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione la giovane aveva partecipato insieme ad altri amici a una festa organizzata a Villa Bordonaro. Intorno alle 3, mentre attraversava per tornare davanti all’ingresso della dimora storica, è stata investita da una Citroen C3, è caduta all’altezza della linea che separa le due corsie ed è stata travolta da un’altra auto. L’automobilista di questo secondo mezzo, però, invece di fermarsi è scappato non curandosi dell’accaduto.