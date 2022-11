E' morto al Civico

Un’altra giovane vittima di un incidente stradale che accade in Sicilia. È morto il giovane che era rimasto ferito in un sinistro avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Trapani. Aveva 26 anni e si è spento in un ospedale di Palermo dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Chi è la giovane vittima, l’incidente in provincia di Trapani

La vittima è Manuel Acabo, 26 anni, di Misiliscemi (TP). Il ragazzo era rimasto gravemente ferito domenica scorsa in un incidente stradale sul ponte di Xitta, alle porte di Trapani. Oggi la tragica notizia: il 26enne è morto al Civico di Palermo dove era stato trasferito per i gravi traumi riportati.

L’auto condotta dal ragazzo contro un palo

Il giovane, alla guida di un’utilitaria, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo. A estrarre il giovane erano stati i vigili del fuoco che poi lo hanno consegnato ai sanitari del 118, poi la corsa in ospedale.

Oggi un altro incedente nel Trapanese

Incidente questa mattina nel Trapanese con un ferito. Un’auto è finita contro un Tir alla periferia di Calatafimi, in tilt il traffico. Sulla strada statale 188dir/A “Centro Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 8,700, a Calatafimi, per un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Ieri incidente nel Ragusano

Ieri un altro incidente si era verificato nel Ragusano con alcune persone rimaste ferite. Lo schianto ha coinvolto due automobili e ha reso necessario l’intervento degli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale numero 65 all’altezza del chilometro 5 lungo il tratto tra Cava d’Aliga e Sampieri, frazioni del comune di Scicli. A scontrarsi due autovetture, una Fiat Panda e una Mini Cooper. Pare che gli occupanti delle autovetture abbiano subito lievi ferite. Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale del comune ragusano.