Scontro tra Jeep Renegade e autocarro

Incidente stradale sulla A20 Messina-Palermo all’interno della galleria Tusa- Castelbuono, Scontro tra una autovettura Jeep Renegade alimentata elettrica e un autocarro. Il bilancio provvisorio è di un ferito.

Incidente sulla SS385, un ferito nello scontro tra un furgone ed un autocarro

Un violento incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi sulla Strada Statale 385, in direzione Palagonia. Coinvolti un furgone ed un autocarro con agganciato un carrello che trasportava un escavatore, uscito da un vicino cantiere di lavoro.

Conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il conducente del mezzo, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.

Strada chiusa al traffico per permettere i soccorsi

La SS 385 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del luogo dell’incidente da parte dei Vigili del Fuoco.

Incidente mortale sulla SP81, perde la vita gestore di bar

Un incidente mortale si è verificato all’alba sulla SP81 che collega Castelvetrano, nel Trapanese, con la frazione di Triscina. A perdere la vita è stato Giuseppe Barbera, 67 anni, gestore del bar all’interno dell’ospedale di Castelvetrano.

L’uomo era a bordo della sua Ford Fiesta quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finito contro un muro di un vecchio fabbricato. Non è escluso che a causare la perdita del controllo del mezzo sia stato un colpo di sonno. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla provinciale rallentamenti nella circolazione per consentire la rimozione del mezzo.

Incidente sulla statale “Catanese”

Ieri a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, la strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Belpasso, in località Piano Tavola. Viabilità regolare in direzione Paternò. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in direzione Catania nel più breve tempo possibile.