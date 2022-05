La vittima nell’incidente stradale a Partinico è Cielo Dolci, figlio di Danilo Dolci stato un sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiano.

Il padre fu soprannominato il Gandhi della Sicilia, nato a Trieste nel 1952 scelse di trasferirsi nella Sicilia occidentale (Trappeto, Partinico) dove promosse lotte nonviolente contro la mafia, la disoccupazione, l’analfabetismo e la fame endemica sospinti dall’assenza dello stato e dalle disparità sociali, per l’affermazione dei diritti umani e civili fondamentali. Morì il 30 dicembre 1997. La sua famiglia rimase in Sicilia.

Per Cielo Dolci, 66 anni, questa mattina non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo in un drammatico incidente a Partinico, nel palermitano. Era a bordo di uno scooter elettrico ed è finito sotto un camion all’altezza di via Vecchia di Borgetto. Per lui non c’è stato scampo: ha riportato gravissime ferite ed ha perso molto sangue dalla testa. Ancora tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

I soccorsi

I soccorsi sono scattati poco prima delle 11 di questa mattina. Per il centauro però non c’era più nulla da fare. I medici del 118 non hanno potuto far altro, una volta giunti sul posto, che constatare il decesso dell’uomo trovato in una pozza di sangue. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri per provare a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’indagata per omicidio colposo

Le strade palermitane sono state interessate in questi giorni purtroppo da altri gravi incidenti stradali. Appena mercoledì scorso a Palermo è morta Loretta Russo, 60 anni uccisa, coinvolta in un incidente stradale in via Titone. La giovanissima ragazza che l’ha investita è indagata per omicidio stradale. In mano aveva il foglio rosa e con un parente stava facendo una guida per esercitarsi. Mentre stava percorrendo la via Titone, nei pressi dell’Inail, per cause in corso di accertamento la ragazza avrebbe perso il controllo della Seat che è finita contro un’auto e poi ha investito la donna per strada.

Altra tragedia 24 ore prima

Appena 24 ore prima del grave incidente in via Tirone un altro se ne era verificato a Villabate. Un giovane di 19 anni, a bordo di uno scooter Piaggio Beverly in corso Vittorio Emanuele, ha investito un uomo di 55 anni di origini marocchine. Mohamed Boudara è stato trasportato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. I medici hanno fatto di tutto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo in ospedale. Le indagini sono condotte dai vigili urbani di Villabate. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale. Lo scooter è stato sequestrato.