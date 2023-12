Incidente senza altri mezzi coinvolti

E’ in gravi condizioni un giovane coinvolto ieri era in un incidente alla guida della sua moto a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Un 21enne è finito fuori strada andandosi a schiantare contro il guardrail. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Resta quindi da capire perché abbia perso il controllo del mezzo che stava guidando.

Dove è successo

L’incidente è accaduto per all’altezza di una curva nelle vicinanze dell’hotel Bellevue. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha prelevato il ragazzo privo di sensi dal selciato e lo ha trasportato in codice rosso al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. Ha riportato diverse fratture, la prognosi al momento è riservata. Il ragazzo guidava una Kawasaki Ninja e l’impatto è stato violento, al punto da avere gravi conseguenze. Il mezzo è rimasto totalmente distrutto.

Motociclista morto nell’Agrigentino

Appena qualche giorno fa si è verificato l’ultimo incidente mortale nelle strade siciliane. E’ accaduto a Sciacca, nell’Agrigentino. Una Fiat Punto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 25 anni morto poco dopo l’impatto. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Un primo bilancio parlava soltanto di due persone ferite ma successivamente è stato accertato il decesso del giovane. Alla guida dell’auto c’era una donna che è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata portata in ospedale.

Tredicenne in gravissime condizioni a Palermo

In un altro incidente coinvolta una tredicenne, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia. E’ stata investita nei giorni scorsi da uno scooter Liberty 125 in corso Calatafimi. Secondo quanto ricostruito dall’infortunistica della polizia municipale, che indaga sull’accaduto, la giovane all’altezza dell’istituto “Maria Adelaide”. Il motociclista venticinquenne, ferito e medicato al pronto soccorso del Civico, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Adesso rischia un’accusa per lesioni gravi. La ragazza è stata operata al cervello per evacuare un ematoma: la prognosi è riservata.

