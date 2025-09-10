Feriti anche i due poliziotti

Un incidente stradale si è verificato ieri sera tra una moto e un’auto della polizia all’incrocio tra via Notarbartolo e via Leopardi a Palermo. A riportare le ferite più gravi è stato un giovane motociclista di 19 anni a bordo di una Kawasaki trasportato d’urgenza all’ospedale Civico in codice rosso.

Nella caduta si è provocato diverse fratture. I due agenti a bordo della volante hanno riportato solo lievi contusioni e sono stati medicati all’ospedale Villa Sofia.

A quanto pare le volanti della polizia erano dirette a Borgo Nuovo per un intervento per un furto d’auto. Durante il tragitto per cause in corso di accertamento la volante e lo scooter si sono scontrati e poi l’auto è finita contro un palo della segnaletica stradale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e la polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.