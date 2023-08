Incidente sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano. Un ferito, trasportato dal 118 all’ospedale Cervell, in uno schianto nella galleria che si trova nei pressi di Isola delle Femmine. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale del capoluogo, che è intervenuta sul posto, chi era alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale per liberare l’autista, che era rimasto incastrato tra le lamiere. Indagini in corso.

L’incidente a Marsala

Un uomo di 49 anni, Gaspare Arini, è morto ieri pomeriggio a Marsala dopo un incidente in via Trapani. A.G., queste le iniziale è deceduto all’ospedale Paolo Borsellino, dove era stato trasportato dopo l’impatto dal personale del 118. Non sarebbe coinvolta nessun’altra vettura nel sinistro.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia municipale, che è arrivata in via Trapani per effettuare i rilievi, il 49enne avrebbe perso il controllo della vettura, per poi schiantarsi contro il muro. Non è escluso un malore. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Pirata della strada a Palermo in viale Regione

Sono in corso indagini da parte della polizia di Stato e della polizia municipale a Palermo per rintracciare il pirata della strada che ha tamponato un uomo a bordo di uno scooter ed è fuggito via lasciando il ferito sull’asfalto. E’ successo in viale Regione Siciliana nei pressi di via Perpignano in direzione Catania.

L’incidente

A fuggire un automobilista che non ha prestato soccorso al motociclista a bordo di un Honda Sh soccorso invece da altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Un uomo che era a bordo di uno scooter Honda Sh è stato travolto da un’auto. Il conducente è poi scappato senza prestare soccorso. Gli automobilisti si sono messi a protezione dell’uomo ferito in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso e dei sanitari del 118. Il ferito è stato poi portato all’ospedale Civico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono state acquisite le immagini per risalire all’investitore.

Nel Messinese morto motociclista

Morto un uomo di 40 anni originario di Marsala e residente a Reggio Calabria, Michele Arduca. E’ deceduto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo della moto all’altezza del curvone poco prima dell’incrocio con la via Doria, in direzione di Patti marina. La Polstrada di Sant’Agata Militello ha effettuato i rilievi. Il motociclista, stando ai primi rilievi, giunto all’altezza dei caselli autostradali del centro di Patti ha perso il controllo del mezzo. A quel punto si è andato a schiantare con estrema violenza contro i guardrail. Immediati i soccorsi, il 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale dove però è giunto già morto.

