Superare la frammentazione, mettere in connessione ricerca, startup, imprese e capitali e offrire ai giovani siciliani concrete opportunità di crescita senza dover lasciare l’Isola. È questa la missione della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, che oggi a Palazzo dei Normanni ha alzato il sipario sull’Innovation Week 2026, in programma da martedì 17 a venerdì 20 novembre tra Palermo e Catania.

A tenere a battesimo l’edizione 2026 c’erano l’assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, il presidente della Fondazione Innovation Island Biagio Semilia, insieme a Sebastiano Bavetta (Fondazione Innovation Island), ai docenti dell’Università di Palermo Marco Antonio Ruisi e Antonio Valenza, a Davide Damiani (Repower Italia), Camillo Gioè (Elmi), Giuseppe Biundo (founder e presidente del consorzio Coplus) e Danilo Mazzara (fondatore di Skillforequity).

Semilia: “Il rischio non è restare indietro, ma procedere in ordine sparso”

L’obiettivo dichiarato è trasformare una serie di appuntamenti in un laboratorio aperto e stabile, capace di accompagnare chi innova dalla nascita dell’idea fino all’incontro con gli investitori. “La Sicilia dispone già di talenti, ricerca, imprese e infrastrutture. Il passaggio decisivo è farli lavorare insieme, costruendo relazioni che durino oltre i singoli eventi”, ha spiegato Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island. “L’intelligenza artificiale e la robotica stanno trasformando profondamente i processi produttivi, il mondo del lavoro e il modo stesso di fare impresa. In uno scenario che cambia così rapidamente, nessuno può pensare di affrontare da solo le nuove sfide tecnologiche. Fare network oggi non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità strategica. Il rischio più grande non è restare indietro sul piano tecnologico, ma continuare a procedere in ordine sparso mentre il resto del mondo accelera”.

Il programma: quattro giorni tra turismo, economia sociale e investitori

La manifestazione entra nel vivo già domani, martedì 17 novembre, con un doppio appuntamento nelle due principali città siciliane:

A Palermo spazio al Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo, con tavoli tematici, pitch delle startup e la premiazione delle migliori soluzioni per la filiera turistica.

A Catania riflettori puntati sull’impatto sociale con «Sicilia che Innova», il forum sull’economia sociale organizzato dall’innovation hub Isola, fondato da Antonio Perdichizzi.

Mercoledì 18 novembre la tappa si sposta all’Università di Palermo per l’Innovation Lab/Boot Camp. I candidati al Premio parteciperanno a masterclass su comunicazione, coding, intelligenza artificiale e business modelling, per poi mettersi alla prova nel pomeriggio con il Business Model Canvas e il Demolition Pitch davanti al Comitato di Valutazione.

Giovedì 19 novembre sarà invece la giornata del Patic Investor Day, realizzato in collaborazione con il Comune di Palermo e Sispi, pensato per favorire l’incontro diretto tra i progetti innovativi e il mondo dei capitali.

Venerdì 20 novembre il gran finale: il Premio Innovation Island 2026

Il momento clou della settimana andrà in scena venerdì 20 novembre (dalle 10 alle 18) negli spazi dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo con il Premio Innovation Island 2026.

Il filo conduttore di questa edizione sarà «il giudizio», inteso come la capacità umana di valutare, scegliere e decidere nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra i temi al centro del dibattito – sintetizzati dall’interrogativo «16 Poli, un ecosistema?» – figurano l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, le strategie industriali, la cybersecurity e l’educazione. Dopo i pitch dei progetti finalisti, alle 17 si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione.

Gli studenti universitari protagonisti

Un’attenzione particolare è riservata al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, chiamate a osservare e valutare i processi in atto attraverso due percorsi dedicati:

“Matricole dell’Innovazione” : gli studenti delle lauree triennali affiancheranno founder e stakeholder per poi portare sul palco del Premio una propria lettura critica dell’esperienza.

: gli studenti delle lauree triennali affiancheranno founder e stakeholder per poi portare sul palco del Premio una propria lettura critica dell’esperienza. “S3 Shadow”: gli iscritti alle lauree magistrali analizzeranno la coerenza dei progetti in gara rispetto alla Strategia regionale S3 Sicilia 2021-2027, redigendo un report destinato ai decisori pubblici.

L’Innovation Week 2026 è realizzata con il supporto di UniCredit, PWC, Repower, Elmi e CoPlus e gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, della Regione Siciliana e di tutte le università dell’Isola.