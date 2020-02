Lunedì 17 febbraio preso la sede Omceo

Lunedì a Palermo, presso l’Omceo, in Via Padre Rosario da Partanna, 22, dalle ore 8:30 si svolgerà il Convegno “Highway Diabetes Il Paziente al centro? Progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia.

Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell’accesso all’innovazione, che consentano una migliore aderenza terapeutica per la persona con diabete.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici del 63%(OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte

le cause (dati SID).

Tra i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito

strumenti che sono in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo una visione olistica piuttosto che per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e sulla successiva valutazione dei percorsi di cura.

Questo il programma del convegno

PROGRAMMA

8,15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8,30 APERTURA E SALUTI

Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la

Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della Salute,

Regione Siciliana

9,15 INTRODUZIONE DI SCENARIO

Angelo Del Favero, Docente Luiss Business School Roma,

già Direttore Generale ISS

9,30 L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FARMACI E DEVICES)

COSA STA CAMBIANDO NEL REAL WORD

Carla Giordano, Direttore UO Endocrinologia e Malattie

Metaboliche, AOUP “Paolo Giaccone”, Palermo

10,00 TAVOLA ROTONDA

LEA E DIABETE

LA POSIZIONE DELLA REGIONE E LA VOCE DEI PAZIENTI

MODERANO: Angelo Del Favero, Docente Luiss Business

School Roma, già Direttore Generale ISS

Giorgio Picone, Rappresentante OMCeO Palermo

• Il modello di percorso attuale è snello, efficiente e

rispecchia la richiesta di cure attuale?

• I pazienti hanno un rapido ed equo accesso

all’innovazione tecnologica?

• È possibile individuare un modello ottimale che valuti i

reali costi del percorso di cura del paziente con diabete?

• Con quali KPI e come monitorarne l’efficacia

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale

di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana

Giuseppe Catania, Segretario Regionale SMI

Luigi Galvano, Segretario Regionale FIMMG Sicilia

Francesco P. La Placa, Dirigente UO Percorsi Assistenziali

e Appropriatezza – Dipartimento Pianificazione Strategica,

Regione Siciliana

Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia

Vincenzo Provenzano, Dirigente Medico Diabetologia

ASP Palermo

11,30 COSTI DEL FALLIMENTO TERAPEUTICO E SPESE EVITABILI

PER UNA CORRETTA STRATIFICAZIONE DELLE SCELTE

TERAPEUTICHE

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione

delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

12,15 TAVOLA ROTONDA

VI SONO DATI REGIONALI SU COSTI E PREVENZIONE DELLE

COMPLICANZE CHE CONFRONTINO VARI PERCORSI DI CURA?

MODERA: Angelo Del Favero, Docente Luiss Business

School Roma, già Direttore Generale ISS

• Come riassemblare un finanziamento per percorso

di cura appropriato e non per silos budget?

• Obiettivo paziente: come differenziazione in appropriatezza

(EBM, fenotipo del paziente, costo/beneficio)?

• L’innovazione è un costo od un risparmio?

• Quanto viene realmente investito in innovazione

clinico/tecnologico/organizzativa?

• Come valutare e valorizzare l’importanza dell’aderenza

alla terapia per una così importante cronicità?

Giuseppe Biondo, Presidente Regionale SNAMI Sicilia

Salvatore Corrao, Direttore della Medicina Interna e del

Dipartimento di Medicina Clinica ARNAS Civico, Palermo

Michele Girone, Presidente Federazione Diabete Sicilia

Concetta La Seta, Direttore UOC Farmacia AOUP “Paolo

Giaccone”, Palermo

Gioacchino Nicolosi, Presidente Regionale Federfarma Sicilia

Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico

ASP Palermo

Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia

14,00 CONCLUSIONI

Maria L. Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività

Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato

Regionale della Salute, Re