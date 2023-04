Si insedia la nuova dirigenza di Asstra Sicilia, Massimo La Rocca nuovo presidente

24/04/2023

Nuova squadra dirigente per Asstra Sicilia: “Al via una stagione di impegno al servizio delle aziende che garantiscono la mobilità dei siciliani”.

Massimo impegno per garantire la mobilità dei siciliani con una visione nuova e sempre più sostenibile del trasporto pubblico locale garantendo stabilità alle aziende e ai loro dipendenti e comfort e puntualità agli utenti che hanno diritto alla migliore mobilità possibile. È la mission di Asstra, Associazione che accoglie le principali aziende del trasporto pubblico locale. Asstra Sicilia ha insediato il suo nuovo gruppo dirigente nel corso di un’assemblea tenuta nei locali di Amat, Palermo.

La Rocca è il nuovo presidente

Nuovo presidente di Asstra Sicilia è Massimo La Rocca (direttore generale di Atm Trapani). È stata anche l’occasione per dare il benvenuto al neo presidente di Amat Giuseppe Mistretta, entrato nel comitato di presidenza dell’associazione.

Designati i rappresentanti nel consiglio direttivo

L’assemblea ha poi proceduto a designare i propri rappresentanti nel consiglio direttivo di Asstra nazionale. Si tratta di Giuseppe Campagna (presidente di Atm Messina), Salvo Fiore (direttore generale di Fce Catania) e Giuseppe Mistretta.

Presenti alla riunione anche il segretario generale dell’associazione Claudio Iozzi (direttore generale di Atm Messina), Giuseppe Panarello (dirigente AsmTaormina) e Daniele Zito (dirigente Fce Catania).

Una app per geolocalizzare gli autobus, Amat presenta “Muoversi per Palermo”

Programmare i propri spostamenti in città attraverso i mezzi pubblici: questo è l’obiettivo di “Muoversi per Palermo“, app sviluppata dai tecnici della Sispi in collaborazione con Amat, azienda Partecipata che si occupa della gestione del trasporto pubblico in città. Un modo per rendere più capillare ed efficente il servizio dell’azienda di via Roccazzo, attraverso un tracciamento costante dei mezzi e un espletamento di alcuni servizi collaterali. App finanziata con i fondi del programma PON METRO Città di Palermo 14-20 e che sarà disponibile a partire dal 10 maggio.

A presentare il progetto questa mattina in Sala Giunta, a Palazzo delle Aquile, vi erano il neopresidente di Amat Giuseppe Mistretta, la neopresidente di Sispi Giovanna Gaballo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e gli assessori comunali Maurizio Carta ed Antonella Tirrito. Con riguardo alle caratteristiche dell’app, il programma permetterà infatti, attraverso una geolocalizzazione costante dei mezzi, di verificare in tempo reale il percorso di ogni linea, l’itinerario e il tempo di percorrenza fra le varie fermate. Una rivoluzione tecnologica che va inoltre nella direzione di rendere più efficente un servizio che, per stessa ammissione della dirigenza di Amat, ad oggi fatica con riguardo agli spostamenti da e verso le periferie. L’applicativo adotta il formato standard “Google Transit Feed Specification”, consentendo così una facile integrazione con le più note applicazioni di mobilità quali Google Maps o Mappe di Apple.

“Questo rappresenta un primo esperimento che Amat fa insieme a Sispi – ha spiegato il presidente di Amat Giuseppe Mistretta -, volto a dotare i mezzi dell’azienda di dotare apparecchi in grado di geolocalizzare gli autobus e quindi permettere all’utenza di capire dove si trovano i mezzi. Ad Amat invece consentirà di raccogliere notevoli informazioni, con rigurdo all’utilizzo di una data linea e di servizi che possono essere disponibili all’utenza“.