l'incontro il 4 marzo a villa zito

Si terrà sabato 4 marzo, dalle 9.15 alle 13.45, a Villa Zito – sede della Fondazione Sicilia a Palermo (via della Libertà 52), un interessante incontro promosso da Innovazione per l’Italia, in collaborazione con Fondazione Sicilia e patrocinato dalla Regione Siciliana, dal titolo “Il nuovo art.119 della Costituzione. Peculiarità delle isole e superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Analisi e proposte”.

Tanti gli interventi previsti. Verranno messe a confronto le esperienze delle regioni italiane insulari ma non solo, perché si parlerà anche del contesto euromediterraneo.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia e Giovanni Lo Giudice, Presidente Innovazione per l’Italia.

Il contesto normativo e le proposte di programmazione

A partire dalle 9.30 si parlerà del contesto normativo e le proposte di programmazione. Introdurrà Nino Caleca, Componente CGA Sicilia. Interverranno: Michele Cossa, Presidente Commissione Insularità Regione Sardegna; Gian Piera Usai, Segretaria generale ANCIM; Tommaso Edoardo Frosini, Ordinario Diritto comparato UNISOB Napoli; Mary Prezioso, Ordinario di Geografia Economica e Politica e di Economia e Pianificazione del Territorio Università di Roma Tor Vergata.

L’insularità come strumento di rete e integrazione, i modelli di intervento delle diverse regioni insulari

Dalle 11.00 si parlerà di insularità come strumento di rete e integrazione, i modelli di intervento delle diverse regioni insulari. Interverranno: Alessandro Aricò, Assessore Infrastrutture e mobilità Regione Siciliana; Antonio Moro, Assessore Trasporti Regione Sardegna; Riccardo Gullo, Sindaco di Lipari; Antonio Vicens, Director General

for External Relations of the Government of the Balearic Island mayor.

Il quadro delle politiche europee nel contesto euromediterraneo

Dalle 12.30 si parlerà dell’insularità nel quadro delle politiche europee e nel contesto euromediterraneo.

Introdurrà i lavori Gaetano Armao, professore di Diritto Amministrativo dell’Università di Palermo – Delegato del Rettore per l’Insularità. Interverranno: Younous Omarjee, Député Européen – President of the Committee on Regional Development European Parliament; Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Annalisa Tardino, Eurodeputata, Membro Commissione LIBE del Parlamento Europeo.

A moderare il dibattito Massimo Russo, presidente onorario di Innovazione per l’Italia.

Prevista la presenza del governatore Schifani

Alle 13.40 le conclusioni dell’incontro al quale è stato invitato il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Ulteriori informazioni

Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail all’indirizzo info@innovazioneperitalia.it.

