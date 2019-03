Interdittiva del prefetto di Palermo Antonella De Miro alla società Riccaram srl che gestisce la birreria Spillo in cortile degli Emiri a Palermo.

La comunicazione è stata fatta dalla prefettura al Comune di Palermo. “Il legale rappresentante e socio unico è stato sottoposto – si legge in una nota della prefettura – in tempi diversi, a provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione personali ed è stato, altresì, condannato con sentenza definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso”.

In base al codice unico antimafia le persone raggiunte da condanne definitive o, non definitive, o confermate in grado di appello, e le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione personali previste dal codice antimafia” … “non possono ottenere licenze, autorizzazioni e le concessioni, e per i titoli abilitativi eventualmente rilasciati è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti”.

Il provvedimento del prefetto comporta la decadenza delle autorizzazioni rilasciate a cura degli organi competenti.