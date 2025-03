Nuova intimidazione per l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti che ha denunciato una nuova intimidazione nei suoi confronti. Nei giorni scorsi ignoti hanno preso di mira la sua auto sotto casa danneggiandola. Forzinetti si è rivolto alle forze dell’ordine che ora stanno esaminando le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Quello dei giorni scorsi non è il primo episodio del genere che riguarda Forzinetti. Nel novembre scorso, infatti, l’auto dell’assessore era già stata sfregiata da ignoti nei pressi di via Ugo La Malfa, dove si trova il Suap, lo Sportello unico delle attività produttive. Anche in quel caso, il fatto venne denunciato dall’assessore.

Solidarietà dal sindaco Lagalla

“Esprimo la mia piena solidarietà e quella di tutta la Giunta comunale nei confronti dell’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti per l’atto intimidatorio subito – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla -. Auspico che le forze dell’ordine riescano ad individuare i responsabili di queste vili intimidazioni e ribadisco la mia vicinanza nei confronti dell’assessore Forzinetti, impegnato con tutta l’amministrazione nel rilancio della legalità in spazi importanti della città come la Fiera del Mediterraneo”.

Totò Cuffaro vicino all’assessore

Sulla vicenda interviene anche Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia cristiana. “La Democrazia cristiana è vicina all’assessore Giuliano Forzinetti e condanna fermamente ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti di chi opera per il bene comune. Riteniamo inaccettabile che chi lavora quotidianamente per la comunità debba temere per la propria incolumità ed è fondamentale garantire un ambiente di legalità e sicurezza, affinché ogni amministratore possa svolgere il proprio lavoro serenamente e senza timori”.

Stefano Cirillo, segretario della Dc

Solidarietà a Forzinetti pure da Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc in Sicilia: “Ancora una volta – dice – dispiace dover apprendere di una nuova intimidazione ai danni dell’assessore Giuliano Forzinetti. Questo atto vile e inaccettabile non solo colpisce una persona, ma attenta alla libertà di ogni rappresentante delle istituzioni e al fondamentale diritto di esercitare il proprio mandato senza paura. Questi fatti non possono più essere tollerati; il rispetto delle istituzioni e della democrazia è un valore fondamentale”.

Mario Attinasi, Assoimpresa

La solidarietà di Assoimpresa: "Un nuovo grave episodio – dichiara il presidente Mario Attinasi – esprimiamo la nostra solidarietà all'assessore Giuliano Forzinetti per il vile atto intimidatorio e lo incoraggiamo ad andare avanti nel suo ruolo e nel suo lavoro quotidiano, nell'interesse dei cittadini e delle imprese, sotto il segno della legalità e dello sviluppo economico della città di Palermo".