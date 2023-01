La giunta delibera il provvedimento

Una via che ricordi a perenne memoria Biagio Conte. Il Comune di Palermo ha già espletato l’iter ed ha inoltrato la richiesta alla prefettura. Servirà una deroga speciale dal momento che per tali provvedimenti bisognerebbe attendere almeno 10 anni dalla morte. Il sindaco Roberto Lagalla però è fiducioso che dall’ufficio del governo arrivino risposte positive. In tal senso da un primo contatto avuto con il prefetto ci sarebbero stati segnali incoraggianti. Una via a Biagio Conte è quindi molto più che una semplice proposta su carta.

Oggi i funerali e subito il provvedimento

“Anche oggi, giorno dell’ultimo saluto a fratel Biagio Conte – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla -, la città è accorsa in Cattedrale per dare un abbraccio a uno dei simboli più luminosi di Palermo. L’impegno di tutti dovrà essere rivolto a non disperdere il messaggio di fratel Biagio. Ma anche ad accompagnare l’azione della Missione Speranza e Carità che proseguirà nella sua opera anche dopo la scomparsa della sua guida. A testimonianza di quanto sia forte la volontà di questa amministrazione, la giunta comunale, all’unanimità, ha deciso di promuovere l’iter di intitolazione a Biagio Conte di un’area vicino alla Missione. Ho informato il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che ha mostrato apertura verso questa iniziativa del Comune. A lei spetta emettere un provvedimento che anticipi l’intitolazione di una strada rispetto ai tempi ordinari. È un primo gesto affinché resti sempre vivo il ricordo di Biagio Conte”.

Oggi i funerali

Oggi si sono tenuti i funerali di Biagio Conte. Un’intera Sicilia, e non solo Palermo, si è mobilitata per tributare l’ultimo saluto al missionario laico, morto giovedì scorso a causa di un male incurabile. Già dalle prime ore dell’alba centinaia di persone si erano recate alla cattedrale e in zona. Per tutta la notte scorsa c’è stata una veglia silenziosa. In cattedrale sono arrivati i genitori di Biagio, che hanno baciato la bara (semplicissima) del figlio. E’ arrivato anche l’Imam di Palermo, lo sceicco Badri Al Madani, per partecipare alle esequie: un gesto molto forte. Presenti le autorità, con il presidente della Regione Renato Schifani in testa.