Giovedì 8 luglio sit-in a Piazza Indipendenza

“Ogni giorno i cinghiali scorrazzano in campagna distruggendo i raccolti. Anche in città è a rischio l’incolumità delle persone”. A lanciare l’allarme è la Coldiretti Sicilia che è pronta a scendere in piazza a Palermo.

Allarme in tutta l’Isola

“Dopo l’emergenza Covid – prosegue la nota della Coldiretti – non è mai stato così alto l’allarme per l’invasione di cinghiali in Sicilia dove ogni giorno gli agricoltori sono costretti a fare turni di guardia e addirittura in molti scelgono di non seminare più. Anche le attività di trekking o le semplici escursioni sono fortemente limitate per il pericolo che ne deriva”.

Agricoltori esasperati

“Una situazione che ha ormai oltrepassato il limite di guardia con gli agricoltori esasperati che giovedì 8 luglio 2021 a Palermo in Piazza Indipendenza e in tutt’Italia dalle ore 9.00 si mobiliteranno per dire basta ad una situazione che si aggrava sempre più”.

La protesta con i Sindaci

Nel capoluogo siciliano, insieme al presidente della Coldiretti regionale, Francesco Ferreri, saranno presenti sindaci, deputati regionali e altri rappresentanti delle istituzioni di tutta l’Isola.

Cinghiali al mare

Solo qualche giorno fa il singolare avvistamento a circa 5 miglia nella costa al largo di Marzanemi, in provincia di Siracusa. Un pescatore ha incrociato con la sua barca una coppia di cinghiali che nuotavano in mare. Un incontro decisamente insolito che il pescatore ha documentato con un video che ha poi condiviso sui social network.

E pure al Cimitero di Palermo

Non mancano gli avvistamenti e le segnalazioni a Palermo, dove nei giorni scorsi è stato immortalato da alcuni cittadini il passaggio degli animali al cimitero dei Rotoli. Inizialmente erano stati individuati una decina di esemplari che si muovevano costantemente in branco di notte, in cerca di cibo, attirati anche dai rifiuti presenti nelle strade della città.

A novembre 2020 era emersa anche la necessità di predisporre un nuovo piano di cattura dei cinghiali al di fuori dell’area della Riserva di Monte Pellegrino, e più precisamente in prossimità dei centri abitati dell’Arenella, di Vergine Maria e dell’Addaura dove si manifestano ripetuti avvistamenti.