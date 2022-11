Perde la vita Vincenzo D’Uscio

Indaga la polizia municipale per un incidente avvenuto a Palermo, un anziano investito e morto dopo qualche giorno di agonia. Si era allontanato volontariamente dall’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato ricoverato lo scorso 23 ottobre. A distanza di una settimana l’uomo, Vincenzo D’Uscio, 86 anni, è morto a causa delle gravi ferite riportate. Adesso i caschi bianchi, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e anche le eventuali responsabilità dei sanitari nell’allontanamento dell’anziano.

L’allontanamento

D’Uscio era stato ricoverato lo scorso 23 ottobre all’ospedale Villa Sofia dopo un malore che aveva fatto ipotizzare per lui una sospetta ischemia cerebrale. I familiari, una volta fatto il ricovero, sono andati via. Da quel momento in poi, quindi, c’è il buio. L’uomo si è allontanato volontariamente dall’ospedale. Come se nulla fosse è uscito dalla stanza dove era stato ricoverato ed è uscito fuori dalla porta principale del nosocomio. Ha cominciato a girovagare per le strade di Palermo sino a che, giunto in viale Ercole, è stato investito in pieno da un’auto.

Il ritorno nello stesso ospedale

L’anziano venne soccorso in gravissime condizioni, a causa dell’avanzata età e delle numerose fratture riportate. Venne ricoverato nuovamente a Villa Sofia. Da quel giorno non ha ripreso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

I familiari sorpresi e amareggiati

Grande sconcerto tra i parenti quando vennero a sapere quel che era accaduto. Loro erano convinti che il congiunto fosse al sicuro all’interno dell’ospedale. E invece da lì era uscito indisturbato, aiutato probabilmente dal caos giornaliero che di registra all’interno del nosocomio Palermitano con centinaia di ricoveri che avvengono quotidianamente. Stando alle prime verifiche investigative pare che i sanitari si siano accorti della sua sparizione intorno alle 22 del 23 ottobre, quando era stato cercato invano per sottoporsi ad un esame strumentale.