La visita nei reparti di Pediatria e Chirurgia Addominale dell'ospedale

Una dolce sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e di Chirurgia Addominale dell’Ismett di Palermo. I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno portato uova di Pasqua e regali tra le corsie dell’ospedale, regalando un momento di leggerezza ai bambini ricoverati.

“L’iniziativa – si legge in una nota Ismett – ha portato sorrisi, calore e un momento di leggerezza in un contesto di cura, dove anche piccoli gesti possono fare una grande differenza”.

Un messaggio di speranza per i pazienti

“Dietro questa scelta – prosegue la nota – c’è una storia che rende tutto ancora più speciale. Tra i membri dell’associazione c’è infatti una nostra paziente, che in passato ha affrontato qui in ISMETT un trapianto di fegato. Oggi, con questo dono, ha voluto restituire parte di ciò che ha ricevuto: non solo come segno di gratitudine verso l’Istituto e i professionisti che l’hanno accompagnata nel suo percorso, ma anche come messaggio di incoraggiamento per chi si trova ad affrontare una sfida simile”.

Un gesto che è anche “una testimonianza concreta di rinascita e di speranza: un modo per dire a chi è in corsia che non è solo, che il percorso è difficile ma possibile, e che oltre la malattia esiste un futuro da costruire”.

Il valore della comunità e della solidarietà

L’iniziativa richiama il ruolo della comunità nei contesti sanitari. Accanto alle competenze mediche e alle tecnologie, esiste una dimensione fatta di relazioni, presenza e attenzione.

Associazioni e volontari contribuiscono a costruire un ambiente più umano, dove il paziente non resta isolato. In un centro come ISMETT, punto di riferimento per i trapianti e la chirurgia avanzata, questo equilibrio tra cura e vicinanza assume un significato ancora più evidente.

ISMETT ha voluto, infine, ringraziare l’Associazione Nazionale Carabinieri e tutti i volontari coinvolti per la sensibilità e la generosità dimostrate, per “un gesto che va oltre il dono materiale e che oggi ha portato con sé un messaggio potente di forza, coraggio e speranza“.