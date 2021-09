Il caso riguarda un residente di Isola delle Femmine

Affetto da disabilità gravissima, l’Asp di Palermo gli aveva negato il “patto di cura”. Adesso dovrà risarcire ed erogare 20 mila euro di arretrati. Il giudice del lavoro ha riscontrato la sussistenza del diritto. Protagonista un cittadino italiano di origine marocchina affetto da disabilità gravissima, residente a Isola delle Femmine, che per l’appunto si era visto negare il “Patto di Cura” all’Asp di Carini. L’assegno o patto di cura di cura è un sostegno economico fino a 34 mila euro destinato alle persone adulte disabili gravi o con gravissime disabilità acquisite che permangono presso il loro domicilio ed erogato ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 26 giugno 2016, per l’applicazione dell’articolo 9 della legge regionale 8/2017 e del decreto della presidenza della Regione Siciliana del 31 agosto 2018, la numero 59.

Il caso

Il soggetto è affetto da disabilità gravissima e soffre di diverse patologie sin dalla nascita, tra le quali osteogenesi imperfetta con dismorfismo del rachide, torace, bacino e arti inferiori, che lo costringono sulla sedia a rotelle e alla necessità di ricevere cure e assistenza costanti per attendere le normali funzioni della vita quotidiana. Nonostante le sue condizioni, l’Asp gli ha negato l’assegno perché la visita condotta all’Inps per accertare le sue condizioni di salute aveva dato esito negativo. Sostanzialmente e nonostante le condizioni di disabilità grave, l’istituto di previdenza aveva ritenuto che il soggetto non avesse i requisiti per ricevere assistenza domiciliare continuativa. In questi casi la procedura di ricorso è indirizzata contro l’atto amministrativo rivolgendosi al Tar, ma lo studio legale che ha curato il caso e l’avvocato Irene Damiani, hanno invece, diretto l’istanza al giudice del lavoro.

L’avvocato del disabile

“Il giudice del lavoro – dice l’avvocato Irene Damiani – ha riconosciuto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo derivato dall’essere riconosciuto o meno in una determinata condizione di salute o di bisogno. In sostanza, il ‘Patto di Cura’ va erogato perché il soggetto si trova in determinate condizioni fisiche, a prescindere dalla valutazione delle sue capacità psicofisiche di reggere la sua condizione. E’ stato riconosciuto il valore della persona, a prescindere dalla fattispecie tecnico-burocratica”.

Il diritto alla salite prima della burocrazia

Si è trattato di una battaglia sociale ma anche giurisdizionale. Portando la questione innanzi al giudice del lavoro, anziché al Tar, e facendo riconoscere la sussistenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo. Il giudice ordinario ha potuto concentrarsi sugli aspetti inerenti al diritto alla salute ed alla dignità della persona, invece che su elementi esclusivamente burocratici ed amministrativi che mal si addicono a casi “limite” come quelli dei disabili gravissimi. Al riconoscimento del requisito sanitario in sede di giudizio, l’Asp di Carini non si è potuta esimere dal riconoscere il diritto al risarcimento di circa 20 mila euro. Ha, quindi, convocato il soggetto immediatamente dopo il provvedimento del giudice per la firma del “patto di cura”, evitando di prolungare ulteriormente l’attesa per l’erogazione del beneficio economico dell’avente diritto.