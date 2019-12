presentazione delle domande di partecipazione entro il 17 dicembre

All’Istituto Ancelle di Palermo, con il Liceo Linguistico Paritario John Maynard Keynes, si apre il bando per 20 Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021 a totale copertura della retta annuale.

Rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione di eccellenza è l’obiettivo primario del Liceo Linguistico John Maynard Keynes che interviene mettendo a disposizione 20 borse di studio per un valore complessivo di € 60.000,00 euro.

Gli aspiranti borsisti saranno scelti, a seguito di una selezione, tra i candidati più meritevoli. Oltre alle prove ed al curriculum scolastico saranno presi in considerazione anche le condizioni economiche così che sia realmente garantito a tutti il diritto all’istruzione di eccellenza.

Il Liceo Linguistico Keynes, dopo un’esperienza di oltre 40 anni, nasce a Palermo grazie alla sinergia con l’Istituto Ancelle. Keynes e Ancelle insieme, con oltre 100 anni di istruzione di eccellenza, all’interno del magnifico Complesso Scolastico di Via Marchese Ugo n. 6, storico luogo in cui si sono formate intere generazioni di palermitani.

L’offerta formativa, attraverso lo studio di quattro lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo e Arabo) è finalizzata all’acquisizione di competenze linguistico-comunicative e scientifico-matematiche.

La pedagogia è centrata sul singolo alunno, come individuo e parte di un gruppo. Ciò permette a ciascun allievo di costruire la propria identità basata sullo sviluppo delle capacità e degli interessi che spontaneamente emergono. A fianco delle attività curricolari, lo sviluppo di quelle legate allo sport e al teatro come ulteriore elemento di crescita personale e di scoperta delle proprie aspirazioni. Una scuola fortemente innovativa che, nella tradizione, rende l’ambiente in cui si cresce estremamente stimolante.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere inviate entro le ore 18 del giorno 17 dicembre 2019 dai genitori/tutori legali degli studenti residenti nel territorio della Regione Sicilia frequentanti l’ultima classe delle scuole secondarie di primo grado statali e/o paritarie.

Le borse di studio saranno assegnate sulla base del risultato delle prove di selezione che si svolgeranno mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 16 presso l’Istituto e considerando anche il curricolo scolastico del secondo anno della scuola secondaria di primo grado e la situazione economica ISEE del nucleo familiare del richiedente.

Per richiedere la borsa si studio è necessario presentare la domanda di partecipazione all’indirizzo segreteria@liceokeynes.it, brevi manu presso la segreteria della scuola sita in Palermo – via Marchese Ugo, 6 o per posta attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.

E’ possibile visionare il bando cliccando qui.

Per maggiori informazioni:

Liceo Linguistico John Maynard Keynes

091.7784123 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

segreteria@liceokeynes.it