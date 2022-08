L'annuncio dell'ex candidata al Consiglio Comunale

Si separano le strade di Giulia Noera ed Italia Viva. La coordinatrice cittadina ha comunicato le proprie dimissioni ai vertici del partito. Ad annunciare la decisione proprio l’ex candidata al Consiglio Comunale di Palermo tra le fila di Lavoriamo per Palermo, che ha inoltrato una mail al direttivo con la quale ha espresso la propria volontà politica.

Le dimissioni di Giulia Noera

Poche parole ma con le quali l’ormai ex dirigente renziana ha lasciato il partito. “Con la presente rappresento ufficialmente le mie dimissioni da coordinatore cittadino di Italia Viva. Vi ringrazio per la fiducia accordatami e vi auguro un buon proseguimento di percorso politico”. Parole di circostanza ma che in realtà nascondono un malessere interno alla compagine centrista, figlio della presa di posizione del coordinamento regionale dopo le scorse elezioni amministrative del 12 giugno.

Il dualismo in Italia Viva

Un quadro politico che vede attualmente gli alfieri di Italia Viva all’interno della maggioranza a sostegno di Roberto Lagalla. Decisione che si scontra con quanto chiesto dai vertici nazionali, in particolare da Matteo Renzi. L’ex premier aveva infatti chiesto una linea completamente diversa, posizionando il suo partito all’opposizione dell’attuale sindaco di Palermo. Manovra in previsione di una possibile manovra in vista delle prossime elezioni regionali, ma che costringe gli attuali esponenti di Italia Viva a ‘nascondersi’ dietro un civismo di facciata.

Una presenza effettiva in maggioranza testimoniata sia dall’appoggio del gruppo a Sala delle Lapidi, con l’ex capogruppo di Italia Viva Dario Chinnici presente fra i banchi di Sala delle Lapidi, sia dalla presenza in Giunta dell’ex presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando. Uomo di punta di Davide Faraone su Palermo che si è preso in carico deleghe quali i lavori pubblici e i servizi cimiteriali.