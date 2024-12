Domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 9:30, i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo apriranno le porte a “Palermo Job Connect – Tradizione e Innovazione”, una fiera del lavoro dedicata ai giovani under 35. L’evento si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze, gli strumenti e i metodi pratici necessari per affrontare con successo la ricerca di un impiego. Un’occasione unica, che offrirà anche la possibilità di sostenere colloqui direttamente con le aziende presenti.

Cerimonia di inaugurazione e partnership istituzionali

L’inaugurazione vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, gli assessori comunali alle Politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli, e alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, e Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia. La presenza di queste personalità sottolinea l’impegno congiunto delle istituzioni regionali e locali nel promuovere l’occupazione giovanile.

Un’iniziativa congiunta per l’occupazione giovanile

La fiera, che si svolgerà nelle giornate del 18 e 19 dicembre, è frutto di una collaborazione tra l’Assessorato regionale al Lavoro, attraverso il Centro per l’impiego di Palermo e Monreale, il Comune di Palermo – Assessorato alle Politiche giovanili e Innovazione digitale – e l’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Palermo, con la collaborazione di Sviluppo Lavoro Italia. Questa sinergia istituzionale mira a creare un’opportunità concreta per i giovani in cerca di lavoro.

Opportunità concrete per i giovani disoccupati

L’evento è aperto a tutti i giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con ingresso libero. Le aziende partecipanti, che offrono oltre 100 posizioni aperte, avranno l’opportunità di presentare le proprie realtà lavorative, illustrare le competenze tecniche richieste per entrare a far parte dei propri organici e, soprattutto, condurre colloqui con i giovani partecipanti. “Palermo Job Connect” si configura quindi come un’occasione preziosa per i giovani di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e avviare un percorso professionale.

Formazione e colloqui

Oltre alla possibilità di colloqui diretti, la fiera offrirà ai partecipanti un’ampia gamma di risorse e strumenti per migliorare le proprie competenze e affrontare al meglio il mercato del lavoro.