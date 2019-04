a fare le selezioni il cda

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha preparato l’avviso per la manifestazione di interesse al ruolo di sovrintendente.

I soggetti interessati ad assumere l’incarico di Sovrintendente della Fondazione dovranno essere dotati di specifica e

comprovata esperienza nel settore amministrativo ed artistico, come stabilito dall’articolo 17 dello Statuto della Foss. Manifestazione d’interesse e curriculum dovranno essere inviati all’attenzione del Presidente della Foss, avvocato Stefano Santoro, via Filippo Turati, 2, 90139 Palermo, con la dicitura “manifestazione di interesse per la candidatura al ruolo di sovrintendente”.

La manifestazione dovrà essere spedita entro 15 giorni. La selezione sarà fatta a giudizio insindacabile dal CdA. La domanda può essere spedita anche attraverso pec all’indirizzo: foss@pec.it.