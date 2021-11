Partita la stagione dei congressi

Nel pubblico impiego da tutelare 8500 lavoratori

224 i congressi organizzati in preparazione del congresso generale

Oltre 8500 lavoratori hanno partecipato ai 224 congressi organizzati dalla Cisl Fp Palermo Trapani per rinnovare i vertici sindacali in tutte le strutture aziendali.

Eletti i nuovi segretari aziendali della federazione del Pubblico Impiego della Cisl

Sono stati eletti i nuovi segretari aziendali della federazione del Pubblico Impiego della Cisl, nelle Asp, negli ospedali, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nelle Funzioni Centrali, nel Terzo Settore, alla Regione Siciliana, negli Enti locali, “in un momento di democrazia partecipata e reale – ha commentato il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci – in cui tutti i lavoratori in assoluta libertà e con piena consapevolezza hanno scelto a chi affidare un compito così importante come quello della rappresentanza”.

Alcuni dei segretari aziendali eletti

Fra i tanti segretari aziendali eletti: Gaetano Mazzola, all’Asp di Palermo e Domenico Luppino all’Asp di Trapani; Alessandro Magno all’Arnas Civico di Palermo e Ferdinando Scimone all’azienda Villa Sofia Cervello di Palermo; Giovanna Valenti all’Inps e Chiara Stassi alle Agenzie Fiscali; Roberto Benigno al Comune di Palermo e Salvatore Graziano alla Provincia di Palermo.

Il congresso generale della Federazione dal 30 novembre a Palermo

Nel corso dei congressi sono stati designati anche i delegati al congresso generale della Federazione che si terrà il 30 novembre e il 1 dicembre all’Hotel la Torre di Palermo.