al porto di palermo

Il viaggio della nave Splendid di Grandi Navi Veloci (GNV), in partenza da Palermo per Tunisi domani (5 agosto) alle 11:45, è stato annullato per “motivi tecnici”. Secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione, la nave è stata assegnata a un’altra rotta, il che ha portato all’annullamento del viaggio pianificato.

La notizia dell’annullamento è stata comunicata ai passeggeri solo il giorno prima della partenza, scatenando la protesta tra i viaggiatori rimasti a terra. La GNV ha inviato un messaggio SMS a tutti i passeggeri con un numero da chiamare per richiedere il rimborso o per cercare di riprogrammare la partenza su un’altra nave.

La spiegazione della GNV

La compagnia di navigazione ha spiegato che le ragioni della mancata partenza sono puramente operative, definendo il tutto come “deployment”. Tuttavia, la mancanza di comunicazione tempestiva ha creato disagio e frustrazione tra i passeggeri, molti dei quali avevano già programmato le loro ferie e organizzato il viaggio con anticipo.

Con la nave per Tunisi avrebbero partire sia palermitani in partenza per le vacanze che molti tunisini di ritorno a casa. Questo annullamento improvviso ha causato disperazione tra le famiglie tunisine che avevano atteso con ansia di trascorrere le vacanze dai propri cari nella propria terra. Molti passeggeri hanno già preso le ferie e hanno intrapreso il viaggio da diverse province della Sicilia per raggiungere la nave.

I passeggeri danneggiati possono contattare la compagnia per riorganizzare il viaggio o richiedere il rimborso del biglietto. Tuttavia, alcuni potrebbero essere costretti a posticipare la partenza di una settimana, ma non tutti potrebbero trovare posto a causa delle numerose prenotazioni già presenti per la prossima partenza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori riguardo il danno materiale e psicologico subito a causa di questa inattesa ingiustizia in pieno agosto.

Like this: Like Loading...