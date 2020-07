Per i sindcati è "scelta scellerata"

Arriva un drastico taglio ai fondi che dovevano servire a ripristinare la viabilità delle strade dell’entroterra della provincia di Palermo. Un allarme che arriva in seguito al grave nubifragio che ha messo in ginocchio le infrastrutture dell’intera provincia. Ora i sindacati chiedono incontro urgente al sindaco Orlando in qualità di sindco metropolitano considerando il taglio una “scelta scellerata” da parte del governo regionale.

“Il taglio attuato dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, di 8,4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e urgente di diverse strade della provincia di Palermo, è frutto di una scelta scellerata che ci indigna fortemente”. Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario della Filca Palerno Trapani, Francesco Danese, Pasquale De Vardo, segretario Feneal-Uil Messina-Palermo e Piero Ceraulo, segretario della Fillea-Cgil Palermo.

I sindacati denunciano il silenzio dei primi cittadini interessati dai tagli ribadendo la necessita di mettere in calendario un vertice urgente con il sindaco Orlando. “Ci saremmo aspettati una mobilitazione immediata da parte di tutti i sindaci delle zone interessate e invece abbiamo registrato solo silenzio, lo stesso silenzio si è riscontrato anche da parte di chi rappresenta la città metropolitana. Per questo – conclude la nota – chiediamo un incontro urgente a Leoluca Orlando per verificare lo stato della progettazione degli interventi Sp1 Montelepre e Torretta, Sp34 Piana Degli albanesi Sp95 Corleonese Sp42 Tagliavia, che avrebbero dovuto subire un’accelerazione invece dell’arresto e vogliamo anche conoscere la posizione che vuole assumere la Città Metropolitana di Palermo rispetto questa decisione che è l’ennesima tegola sul futuro di tanti lavoratori del settore edile, da tutti considerato come volano per la ripresa e il rilancio economico e invece ancora una volta sacrificato e depauperato di risorse strategiche”.

Nei giorni scorsi anche il deputato del PD Giuseppe Lupo ha tuonato contro tale scelta. “Musumeci ha deciso di azzerare 8,4 milioni di euro di manutenzioni straordinarie e urgenti per le strade provinciali sp 1, che serve i comuni di Montelepre e Torretta, sp 95 nell’Alto Corleonese, sp 42 di Tagliavia, sp 34 di Piana degli Albanesi – aveva scritto il capogruppo del Pd -. Ci opporremo nelle commissioni parlamentari alla scelta del governo Musumeci di rinunciare a manutenzioni stradali e posti di lavoro”.