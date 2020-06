Il nuovo logo della Sicilia turistica fa discutere

La Sicilia ha il suo nuovo logo che servirà a sponsorizzare l’immagine dell’Isola nel mondo. Questa mattina si è svolta la cerimonia di presentazione della nuova immagine a cui hanno partecipato tra gli altri l’assessore al Turismo Manlio Messina e l’assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà. Nemmeno il tempo di presentarsi al mondo e già il nuovo logo della Sicilia turistica fa discutere. In rete si sono già scatenate le polemiche da parte di alcuni internauti attenti che non si sono lasciati scappare un curioso accostamento della nuova immagine presentata questa mattina ad un logo che già esiste. Si tratta del logo realizzato dall’ufficio turistico dell’isola caraibica di Aruba.

Come è possibile notare, i colori del loro di Aruba richiamano molto i colori del nuovo logo ma anche il motto è davvero molto simile. “Aruba happy island” si legge sul logo originale, “Sicilia, your happy island”, in quello presentato questa mattina. Certo, potrebbe trattarsi solo di un caso anche se i due loghi sono davvero molto simili. Questa è almeno la polemica che sta mondando in rete. “Gialla come il sole, blu come le sue acque profonde, arancione come i suoi agrumi, verde come il suo territorio, azzurra come il cielo, rossa come il fuoco. I colori della Sicilia in un’immagine”. E’ questa la descrizione della Sicilia che viene accostata al logo creato per rilanciare l’immagine della Sicilia nel mondo.

Obiettivo è ripartire in seguito all’emergenza Covid provando a rilanciare l’essenza della Sicilia, una terra ricca di arte e attrazioni. “Abbiamo anticipato un po’ i tempi – ha detto l’assessore Messina nel corso di una conferenza stampa a Villino Florio all’Olivuzza e andata in onda anche sui social sulla pagina ufficiale di Visit Sicily -. Avevamo deciso di presentare il tutto alla prima fiera internazionale di ottobre a Rimini, ma abbiamo voluto dare un messaggio di ottimismo e positività”.