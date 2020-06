Il logo e il video sono costati 24 mila

Non hanno di certo fatto uno sforzo immane di fantasia i creatori del nuovo logo che dovrà presentare l’immagine della Sicilia nel mondo. Ieri mattina il logo è stato presentato in pompa magna in una cerimonia a cui hanno partecipato tra gli altri l’assessore al Turismo Manlio Messina e l’assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà.

Non è passata nemmeno un’ora dalla presentazione che il logo ha fatto storcere il naso a moltissimi attenti lettori che hanno associato colori e stile del “nuovo” logo ad altri esistenti. Con il passare delle ore i fruitori dei social si sono scatenati facendo gonfiare il caso sempre di più. Sono tanti gli accostamenti del nuovo logo ad altri realizzati negli scorsi anni. Non serve un occhi attento per notare le somiglianze.

Così si va dal logo dell’Expo di Milano al logo della Sardegna, a quello, molto simile, della Puglia. A variare è il motto “your happy island” che comunque è molto simile al logo dell’isola caraibica di Aruba. Ne avevamo parlato già ieri. “Aruba happy island” si legge sul logo originale.

E l’ironia parte in rete su vari gruppi social. “Lettere e colori sono diversi però”, si legge sul gruppo di Palermo ProduttIVA. “E la sicilia ha anche una lettera in più”, viene risposto alla battuta. “Vabè dai, e poi lo sfondo è di un bianco leggermente diverso”, risponde ancora un altro utente. Obiettivo del nuovo brand era quello di identificare la Sicilia con una nuova immagine ma forse di nuovo nel logo non c’è nulla. “Gialla come il sole, blu come le sue acque profonde, arancione come i suoi agrumi, verde come il suo territorio, azzurra come il cielo, rossa come il fuoco. I colori della Sicilia in un’immagine”, secondo l’assessorato al Turismo. Il logo e il video di presentazione sono costati 24 mila euro più iva.