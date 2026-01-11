La neve fa il suo ingresso sull’isola: fiocchi fino alle colline e maltempo diffuso.

Neve sui rilievi e nelle aree interne

La Sicilia è stata colpita in queste ore da una fase di maltempo invernale legata all’arrivo di aria artica, che ha determinato un brusco calo delle temperature e precipitazioni nevose sui principali rilievi. Le nevicate più consistenti si sono registrate sui Monti Nebrodi e sulle Madonie, dove la neve ha interessato anche la viabilità interna. Imbiancate sono state segnalate inoltre nelle alte colline del Palermitano, in particolare nell’area di Lercara Friddi, attorno ai 650–700 metri di quota, evidenziando un abbassamento della quota neve rispetto alle stime iniziali.

Nevicata a Enna

La neve si è abbattuta a Enna, non nuova a questo fenomeno. Nel corso della notte, le strade della città si sono imbiancate, creando uno spettacolo visivo magico, al punto che nel volgere di pochi minuti tantissimi video sono finiti sui social e sulle chat.

Ci sono stati, però, problemi di sicurezza sul fronte della viabilità. In via Pergusa, la strada che lega Enna alta con Enna Bassa, le auto sono rimaste in colonna, quasi impossibilitate a proseguire per via del fango misto a neve. Per fortuna, non si sono registrati incidenti stradali, la prudenza l’ha fatta da padrona.

Fiocchi a quote collinari

Oltre alle zone montane, fenomeni più deboli e intermittenti sono stati osservati sui versanti tirrenici e nord-orientali dell’Isola, dove la neve si è presentata sotto forma di nevischio o neve mista già a partire dalle aree di alta collina. Si tratta di un evento non frequente per la Sicilia, che conferma l’intensità dell’irruzione fredda in atto.

Venti forti e disagi

L’episodio nevoso è accompagnato da forti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche che in alcune aree hanno superato i 70–80 chilometri orari. Le condizioni meteo hanno causato disagi alla circolazione, soprattutto nelle zone interne e montane, e mare molto mosso lungo le coste settentrionali e nello Stretto di Messina.

Allerta e quadro meteorologico

Secondo i bollettini della Protezione civile regionale è in vigore un’allerta meteo gialla su diversi settori dell’Isola, con precipitazioni sparse, rovesci e neve attesa ufficialmente sopra gli 800–1000 metri. Tuttavia, le osservazioni sul campo indicano che i fiocchi si sono spinti localmente a quote più basse, complici le temperature inferiori alle medie stagionali.

Evoluzione nelle prossime ore

Gli esperti prevedono che l’afflusso di aria fredda continuerà a influenzare il tempo sulla Sicilia ancora per alcune ore, mantenendo condizioni pienamente invernali. Un graduale miglioramento è atteso nei prossimi giorni, con l’attenuazione dei fenomeni e un lento rialzo delle temperature.