Svolta “green” nel trasporto pubblico extraurbano siciliano: grazie al sostegno della Regione, entro fine settembre 2023 le aziende del settore rinnoveranno le proprie flotte con 211 nuovi bus a basso impatto ambientale, di cui 200 ad alimentazione ibrida e 11 a metano.

È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso pubblico del 27 gennaio scorso che ha messo a disposizione 45 milioni di euro a valere sul Pon “Infrastrutture e Reti 2014-2020” per la sostituzione dei mezzi di proprietà delle aziende di trasporto da almeno cinque anni, immatricolati entro il 31 dicembre 2010 e con motorizzazione fino a Euro 5 (a esclusione degli autobus Euro 0).

Le parole di Aricò

“Il bando ha avuto un ottimo risultato in termini di partecipazione – afferma l’assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò – e ci consentirà di rinnovare il parco di autobus impiegati per il servizio di trasporto pubblico extraurbano in Sicilia, accrescendo efficienza e sicurezza dei mezzi, che saranno molto meno inquinanti di quelli che verranno rottamati, con importanti benefici per l’ambiente”.

Il bando

Il bando prevedeva, infatti, la rottamazione dei vecchi veicoli e la messa in strada dei nuovi entro il 30 settembre di quest’anno. Definite anche le caratteristiche tecniche generali dei bus da potere acquistare, con il relativo prezzo e le dotazioni minime. Ciascuna azienda poteva richiedere il finanziamento per l’acquisto di un massimo di sette nuovi mezzi. La graduatoria è stata approvata dal dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti: il decreto è reperibile a questo link.

Mobilità green a Siracusa

L’amministrazione comunale di Siracusa accelera sul fronte della mobilità “verde” legata in particolare agli spostamenti in sella alla biciclette ed a piedi, un particolare tra la zona della Borgata ed Ortigia, entrambi centri storici della città. Sarà realizzato un ponte ciclopedonale che legherebbe l’area di Riva Forte Gallo con piazzale delle Poste.

Ponte ciclopedonale con fondi del Governo

Il sindaco, Francesco Italia, nella sua pagina Facebook, ha postato la foto del ponte ciclopedonale, “finanziato con circa 600 mila euro con fondi del Governo nazionale che abbiamo già in cassa: soldi previsti sia per il progetto sia per i lavori” spiega a BlogSicilia Italia, che aggiunge: “Sarà necessaria la conferenza dei servizi, l’affidamento all’impresa e poi l’inizio degli interventi”.

Spostamenti verdi tra Borgata ed Ortigia

Il ponte ciclopedonale fa parte di un piano dell’amministrazione comunale redatto non solo per legare le due parti storiche della città ma per disincentivare al massimo gli spostamenti a bordo dei veicoli e favorire una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale.

