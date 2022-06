I fondi del post-Covid

Ammontano a ben 89 milioni di euro gli investimenti del Comune di Palermo con fondi del PNRR per l’acquisto di autobus urbani a emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione. A tanto ammonta la cifra destinata al Comune di Palermo dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per l’acquisto di minimo 33 autobus entro il 31 dicembre 2024 e di una flotta complessiva di minimo 125 nuovi bus con messa in servizio da acquistare entro il 30 giugno 2026.

2 miliardi per 55 Comuni

Il finanziamento degli interventi ammonta a quasi 2 miliardi di euro per gli esercizi dal 2022 al 2026 e coinvolge 55 comuni italiani. Il Ministero ha così confermato le richieste che erano state presentate dal Comune di Palermo in materia di mobilità urbana. Lo fanno sapere in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità urbana Giusto Catania. “Si tratta di un’ulteriore conferma della scelta strategica dell’amministrazione comunale a tutela dell’ambiente e per il prosieguo del cammino in direzione della mobilità sostenibile, processo ormai irreversibile nella nostra città, grazie al puntuale utilizzo dei fondi PNRR”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

Flotta Amat rinnovata

A Palermo arriveranno in tutto 125 nuovi bus a emissioni praticamente zero visto che saranno alimentati a idrogeno o con l’elettricità. “La flotta bus di Amat è stata completamente rinnovata, in questi ultimi anni, grazie alla capacità progettuale dell’amministrazione comunale. Questo ulteriore risultato completa un percorso d’innovazione sul trasporto pubblico e sulla mobilità sostenibile”, ha aggiunto l’assessore Giusto Catania.

Il rinnovo per esercizi dal 2022 al 2026

Prevista che la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione, a valere sulle risorse della misura M2 C2 – 4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” sub-investimento 4.4.1 “Bus” del PNRR, pari complessivamente a 1.915 milioni di euro, al netto delle risorse per progetti in essere, per gli esercizi dal 2022 al 2026. I fondi per Palermo ammontano a 88 milioni.