La tragedia di ieri in via Michele Titone. Sono tanti gli amici che piangono Loretta Russo. Tanti che le erano molto affezionati e sentiranno la sua mancanza.

“Ci siamo conosciuti praticamente dalla nascita, – dice Giancarlo – le elementari insieme e poi tutta la vita sempre nel . La notizia che mai ti aspetti. Ancora non ci credo. Non è giusto. R.I.P. Loretta, che la terra ti sia lieve — con Loretta Russo”.

“Troppo presto sei stata strappata alla vita! – scrive Eleonora – tu che eri l’espressione della solarità e della dolcezza! Riposa in pace cara Loretta

“Ciao Loretta – scrive Stefania -.ti ricordo per il tuo sorriso contagioso, la tua dolcezza….e la tua disponibilità non ci sono parole”.

“Amica carissima.- scrive Giovanna – mi mancherai tantissimo”. “Una persona meravigliosa, avevo il piacere di conoscerla – scrive Nicoletta – Che tristezza ?”

“Cara Loretta, quando il lunedì venivo a lavorare in via Titone – dice Maria – trovavo sempre il tuo sorriso pronto ad accogliermi e la mia classica risposta , nelle fredde giornate invernali, quando brandivi il termometro per misurare la temperatura: ” non ci provi!”, perché il termometro puntualmente andava in tilt .Eri una gran signora, mancherai a tutti”.

“Loretta ci hai lasciato così, per una irresponsabile…..non ci sarai più la mattina – scrive Antonella – ad accoglierci con la tua dolcezza e gentilezza…portavi il sole anche nelle giornate grigie ..e adesso…lasci un vuoto incolmabile in tutti noi e niente sarà più lo stesso senza di te. Ti porterò sempre nel cuore vegliami dal cielo….ti voglio bene angelo mio”.

“Ad una irresponsabile incosciente – scrive Patrizia – che ieri pomeriggio ha ucciso una delle mie più dolci amiche mentre,uscendo dal lavoro,stava tornando a casa.ciao dolce Loretta Russo”.

Disposta autopsia

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Loretta Russo la donna di 60 anni uccisa ieri in un incidente stradale in via Titone a Palermo. La giovanissima ragazza che l’ha investita è indagata per omicidio stradale.

In mano aveva il foglio rosa e con un parente stava facendo una guida per esercitarsi. Mentre stava percorrendo la via Titone nei pressi dell’Inail per cause in corso di accertamento la ragazza avrebbe perso il controllo della Seat che è finita contro un’auto e poi ha investito la donna per strada.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima da sotto l’auto. I mezzi sono stati sequestrati.

La dinamica ieri in via Titone

Loretta Russo di 60 anni è la donna morta nell’incidente stradale in via Michele Titone. La donna era appena uscita dagli uffici dell’Inail ed è stata travolta da un’auto che era si era scontrata con un’altra vettura.

A guidarla sarebbe stata una neopatentata che con un familiare stava facendo pratica. L’auto ha terminato la sua corsa contro altri mezzi parcheggiati.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che stanno eseguendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica. I vigili del fuoco hanno estratto la donna che si trovava sotto l’auto.

Secondo le prime ricostruzioni un automobilista a bordo di una Seat Ibiza grigia avrebbe perso il controllo della propria vettura e si sarebbe andato schiantare contro un’altra auto. L’urto non ha potuto evitare che rimbalzasse contro una donna che stava camminando nei pressi dell’Inail.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi dei sanitari.

Incidente mortale ieri sera a Villabate

Incidente mortale a Villabate. Un giovane di 19 anni a bordo di uno scooter Piaggio Beverly in corso Vittorio Emanuele ha investito un uomo di 55 anni di origini marocchine.

Mohamed Boudara è stato trasportato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. I medici hanno fatto di tutto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto poco dopo in ospedale. Le indagini sono condotte dai vigili urbani di Villabate. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale. Lo scooter è stato sequestrato.