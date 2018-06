Le parole del presidente della commissione competente all'Ars

“La necessità di pensare in tempi brevi a modalità di riavviamento al lavoro per gli ex dipendenti degli sportelli multifunzionali che ormai da mesi sopravvivono senza alcun ammortizzatore sociale, deve necessariamente passare attraverso la predisposizione di un disegno di legge”. Lo dice il presidente della commissione cultura formazione e lavoro all’Ars Luca Sammartino.

“L’emendamento che prevedeva il potenziamento dei centri per l’impiego con l’inserimento degli ex sportellisti non potrebbe da solo risolvere il problema – sottolinea -. E’ indispensabile pensare al più presto una riforma organica, unico mezzo per garantire un futuro ai lavoratori. Solo una norma che stabilisca le modalità di convenzione tra gli enti, legittimi datori di lavoro degli sportellisti, e la Regione potrà stabilire i termini della collaborazione e garantire un futuro occupazionale. L’emendamento da solo, in mancanza, per altro, di una copertura finanziaria e di una legittimità di legge, avrebbe solo contribuito a sostenere promesse vane che non potrebbero in alcun modo giovare a lavoratori da troppo tempo un attesa di una soluzione” conclude Sammartino.