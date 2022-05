è accaduto a tommaso natale

Un poliziotto libero dal servizio sorprende due ladri e li blocca allertando i colleghi tramite la centrale operativa.

E’ accaduto a Palermo in via Tommaso Natale. Due ragazzi di 19 e 24 anni, residenti nella zona di via Montalbo, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Il poliziotto si è accorto che stavano tentando di rubare il catalizzatore di una autovettura, una vecchia Hyundai Atos.

Avevano un piano ben congegnato

I due giovani si erano organizzati per portare a termine il loro colpo. Mentre uno infatti armeggiava sotto l’autovettura con un seghetto elettrico, l’altro faceva da “palo”, in modo che entrambi potessero prontamente scappare all’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Non avevano però fatto i conti con il poliziotto, che non ha esitato a bloccarli e a chiedere i rinforzi. Il giovane munito di seghetto elettrico aveva già tagliato la marmitta per arrivare al catalizzatore, che contiene metalli come il rodio e il palladio che fanno ‘gola’ al mercato nero dei componenti elettronici.

I due giovani avevano dei precedenti per furto

I due giovani erano già noti alle forze dell’ordine. E’risultato, infatti, che erano già stati denunciati per altri furti, alcuni consumati e altri solo tentati, nella zona di San Lorenzo.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale della questura e del commissariato San Lorenzo che li hanno arrestati.

Il giudice, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto l’obbligo di firma per il 19enne e l’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne per il 24enne.

Altri arresti in via Oreto e in via Ugo La Malfa

Ma non si tratta dell’unico caso del genere recente. La scorsa settimana un giovane in via Oreto a Palermo è stato arrestato mentre stava rubando marmitte catalitiche dalle auto parcheggiate. Una volta scoperto ha tentato la fuga ma è stato bloccato poco dopo. Si è trattato del quarto arresto in appena due giorni a Palermo da parte della polizia. Altri tre uomini erano stati arrestati in via Ugo La Malfa.