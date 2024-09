I carabinieri della compagnia di Cefalù, con i colleghi di Frascati, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese nei confronti di un sessantenne, originario della provincia di Agrigento da anni residente a Roma accusato di furto in abitazione. Secondo le indagini l’uomo a dicembre del 2023 ha rubato da un appartamento una cassaforte con dentro 2 fucili da caccia e 20 mila euro in contanti.

Il modus operandi del ladro

L’uomo era salito con una scala alla finestra del primo piano dell’edificio a Campofelice di Roccella (Palermo). L’indagato, ricercato dallo scorso luglio, è stato rintracciato e arrestato mentre si trovava in uno studio dentistico nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, è stato poi portato nel carcere Capitolino “Regina Coeli” in attesa dell’interrogatorio di garanzia

Furto alla scuola media Mantegna Bonanno, rubato il contatore dell’acqua

Rubato il contatore dell’acqua nel plesso della scuola media Mantegna Bonanno in piazza Pietro Micca a Palermo. I ladri per raccattare un poco di rame hanno tranciato i tubi e portato via il misuratore che si trova all’esterno dell’edificio scolastico. Il furto poteva creare disagi al plesso ma grazie alla dirigente Laura Bisso tutto si è risolto senza gravi conseguenze. “Grazie alla sinergia con Comune e Amap l’impianto idrico e il contatore è stato installato di nuovo – dice la dirigente – Le lezioni sono state spostate nella sede centrale in via Bologni e adesso è stato tutto ripristinato”.

Danneggiata anche pompa di benzina

I ladri hanno danneggiato anche l’impianto di carburante che si trova nei pressi della scuola. Anche al distributore di benzina è stato rubato il contatore. Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.

Vandali in azione nella scuola Rita Atria a Palermo, finestre scardinate

Vandali in azione nella scuola Rita Atria in largo Cavalieri di Malta a Palermo. Hanno scardinato le finestre e sono entrati. Da un primo sopralluogo pare che non manchi nulla. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri che indagano. Non ci sarebbe immagini di videosorveglianza ma sono state acquisiti i filmati ripresi dalle telecamere che ci sono attorno al plesso scolastico.

Furto nella scuola Orestano in via San Ciro, portati via tablet e computer

Due giorni fa i ladri sono entrati nell’istituto scolastico Orestano in via San Ciro a Palermo. Sono stati portati via quindici tra tablet e computer che erano conservati in alcuni armadi. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei dirigenti.

Consigliere della seconda circoscrizione Gandolfo

“Ancora un furto in una scuola di Palermo. Ho appreso con grande sconforto e sgomento la notizia del furto del materiale didattico avvenuto all’interno dell’istituto scolastico elementare Francesco Orestano di Brancaccio. Sono stati rubati quindici dispositivi, tra tablet e Pc. La rabbia è tanta in quanto con queste azioni malavitose si arreca del danno non solo alla scuola, ma soprattutto ai bambini che non potranno usufruire delle relative apparecchiature digitali di supporto per l’apprendimento didattico.

Spero che rimanga un caso isolato, che non si verifichino in futuro altri eventi del genere e che si riesca a trovare il colpevole di tale gesto ignobile”. Lo dichiara Alessandro Gandolfo, consigliere della seconda circoscrizione di Palermo.

I furti nelle scuole

Vandali in azione nella scuola Giovanni Falcone in via Nicolò Pensabene allo Zen 2 di Palermo. Il dirigente ha presento una denuncia dopo che qualcuno è entrato nel plesso scolastico danneggiando alcuni neon, una tettoia, tagliati i cavi telefonici e rubato un albero di limone che era piantato in giardino. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Vandali in una scuola dello Sperone, una finestra mandata in frantumi

Vandali in azione nella scuola Giuseppe Di Vittorio a a Palermo. Qualcuno nella notte di poche settimane fa ha mandato in frantumi una finestra della dirigenza. La dirigente scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Il furto al liceo Danilo Dolci

Sono entrati a scuola e hanno rubato diversi computer. Quando si sono accorti però che si trattava di vecchi pc che la scuola avrebbe dovuto smaltire li hanno portati nel campetto di calcio della scuola e li hanno distrutti abbandonandoli sul manto in erba sintetica. I carabinieri indagano su un atto vandalico avvenuto la scorsa notte all’interno della centrale del liceo Danilo Dolci di via Natale Carta dove qualcuno si è introdotti con l’obiettivo di mettere a segno un furto. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona. Già il 7 maggio scorso era accaduta una cosa analoga. I vandali in quell’occasione, una volta usciti dalla struttura, hanno preso sempre i pc che erano in disuso e li hanno distrutti presumibilmente con delle mazze, abbandonando i vari pezzi nel vicino campetto di calcio.

