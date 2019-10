Soddisfazione della Fisascat Cisl

“Grande vittoria per il risultato raggiunto all’hotel NH di Palermo dove, pochi istanti fa, è stato siglato l’accordo per riportare i lavoratori a tempo indeterminato su 12 mesi.

Dopo tre anni di monitoraggio, l’impegno profuso da parte dei lavoratori e dalle Organizzazioni Sindacali ha finalmente dato i suoi frutti permettendo il ripristino delle ore ai lavoratori coinvolti” – ad affermarlo è Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Sicilia.

“Ad ottobre 2016 – continua la sindacalista – le parti avevano sottoscritto un verbale d’accordo che, nei fatti, stagionalizzava la struttura alberghiera disciplinando le chiusure nei mesi con minor flusso di utenza. Successivamente, ad agosto 2017, si è arrivati ad un accordo sperimentale che portava a un graduale avvicinamento verso la riattivazione ai 12 mesi.

Fino ad arrivare ad ottobre 2018, mese in cui in cui le parti hanno sottoscritto un ulteriore accordo con l’impegno di valutare, entro ottobre 2019, la possibilità di destagionalizzare la struttura. Oggi, si concretizza finalmente un percorso virtuoso.

I lavoratori, che per lunghi mesi hanno dovuto affrontare grandi sacrifici, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo poichè, dal 1 novembre, vedranno ripristinato il proprio contratto a tempo indeterminato su 12 mesi -conclude il Segretario – Continueremo a monitorare la situazione anche quest’anno. In data odierna, per il momento, è stato compiuto Il primo passo per intavolare iniziative volte ad attuare un piano industriale fatto di programmazioni che portino in Sicilia al turismo delle stagioni che occuperà tutti i 365 giorni dell’anno la nostra isola”