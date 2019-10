chiesto il varo della norma sulle zone franche montane

“Le zone montane della Sicilia si spopolano con una progressività preoccupante e, ciononostante, la politica, – molto spesso, soprattutto in passato – si è mostrata indifferente al grido di allarme della gente del posto. I cittadini resilienti, che hanno scelto coraggiosamente di continuare a vivere sulle montagne siciliane, chiedono un intervento urgente, un aiuto fiscale che possa attrarre uomini e capitali per non far scomparire le loro piccole comunità di appartenenza”. È l’accorato appello rivolto dai rappresentanti del Comitato regionale per l’Istituzione delle Zone Franche Montane e dai sindaci dei 132 Comuni montani dell’Isola al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Chiedono il varo di una norma – spiegano – che possa istituire le Zone Franche Montane, un provvedimento utile a bloccare questa tragedia sociale che ci impedisce di guardare al futuro con speranza. Il Comitato di concerto con gli amministratori locali interessati confidano nella pronta emanazione di una Legge obiettivo – da incorniciare all’interno di provvedimenti statutariamente previsti – che possa rappresentare un primo concreto segnale politico tranquillizzante, nell’attesa di una copertura finanziaria che necessita di tempi più lunghi”.

“A Lei, signor Presidente, i siciliani che vivono sulle montagne dell’Isola – conclude la nota – chiedono di esortare gli organi istituzionali preposti al varo della norma sulle Zone Franche Montane”.