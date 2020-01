Venne ucciso il 6 gennaio 1980

Sono trascorsi 40 anni dall’uccisione del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, assassinato da cosa nostra. All’Ars il 6 gennaio, giorno in cui ricade il 40esimo anniversario, è in programma una cerimonia solenne.

L’Assemblea Regionale Siciliana si riunirà lunedì 6 gennaio, alle 11:30, in seduta solenne per commemorare l’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, in occasione del 40° anniversario della sua uccisione. Alla seduta parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti. Nel corso della seduta sono previsti gli interventi del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Alle commemorazioni parteciperà anche il Comune di Palermo. In occasione del 40esimo anniversario dell’uccisione di Piersanti Mattarella, il prossimo 6 gennaio, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha stabilito di attribuire al Giardino Inglese il toponimo “Parco Piersanti Mattarella – Giardino all’Inglese” e collocare all’interno del parco una lapide in memoria dell’ex Presidente della Regione ucciso dalla mafia. “Piersanti Mattarella – afferma il sindaco – fu vittima degli interessi intrecciati della mafia e di un sistema politico-affaristico che erano stati fortemente indeboliti dalla sua attività politica e amministrativa. Anche grazie anche alla volontà e capacità di coinvolgere e far dialogare culture e sensibilità politiche diverse, il presidente Piersanti Mattarella aveva, infatti, promosso e realizzato importanti riforme che miravano a costruire in Sicilia una comunità più giusta, solidale, rispettosa del territorio, della legalità e dei diritti”.