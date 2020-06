Il 12 giugno manifestazione in piazza Indipendenza

Ancora in agitazione il popolo di Almaviva Contact. Venerdì 12 giugno Uilcom Uil, Fistel Cisl , Slc CGIL, Ugl Tlc proclamano uno sciopero intero turno di tutti i lavoratori del sito palermitano con presidio in Piazza Indipendenza dalle 9 alle 12 in prossimità della Presidenza della Regione Sicilia. Muniti di mascherine e nel rispetto delle norme anticovid sul distanziamento sociale, i lavoratori e le organizzazioni sindacali chiedono risposte immediate sul destino dei circa 250 impiegati nella commessa Sky in scadenza il 30 giugno e non più rinnovabile dopo il recesso comunicato dal committente lo scorso primo maggio, e garanzie occupazionali sul sito palermitano.

“A 20 giorni dal termine di scadenza della commessa—dice Claudio Marchesini, segretario Ugl telecomunicazioni Sicilia – permane lo stato d’incertezza sul destino dei lavoratori impiegati nel servizio Sky, che per 17 anni hanno contribuito positivamente alla produttività del network. Questo trend generalizzato – aggiunge Marchesini- nel settore call center, della delocalizzazione selvaggia e delle gare al massimo ribasso, porterà alla progressiva desertificazione del settore Crm in Sicilia( che allo stato conta circa 20 mila addetti), alla perdita significativa di posti di lavoro, destinando così risorse altamente professionalizzate alla disoccupazione e al reddito di cittadinanza”.

Tanti i punti su cui verte la mobilitazione, in particolare si chiede l’applicazione della normativa sulla clausola sociale in caso di cambio d’appalto, il miglioramento delle relazioni industriali con le parti sociali, la riduzione dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale a zero ore per le risorse, circa 350, non ancora abilitate al lavoro remotizzato, la definizione di un piano industriale in linea con le trasformazioni economiche e tecnologiche, un piano d’investimento per la formazione e riqualificazione del personale, la verifica su commesse quali Wind Vendita fisso, da 3 mesi non gestita da Almaviva, e Alitalia in scadenza per il 30 giugno.