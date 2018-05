verrà presentato dal pd

“Raccogliamo e sosteniamo l’appello delle rappresentanze sindacali dei lavoratori ex Keller di Carini: abbiamo predisposto un ordine del giorno all’Ars che presenteremo nel corso della seduta di martedì prossimo”.

Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“Chiediamo in particolare l’impegno del governo regionale per garantire il rispetto degli accordi con Trenitalia, anche alla luce della firma del recente contratto di servizio. E’ necessario attivare serie e convincenti politiche di rilancio del settore – prosegue Lupo – la Keller di Carini, che un tempo era un fiore all’occhiello dell’industria siciliana, rappresenta un patrimonio produttivo e lavorativo che deve essere valorizzato. Così come è necessario assicurare certezze al bacino di 160 lavoratori che da diversi mesi non percepiscono neppure più la mobilità“.

“Chiediamo al presidente Musumeci un impegno in questo senso – conclude – il Pd farà la propria parte all’Ars per sostenere misure concrete in grado di creare occupazione e lavoro vero”.