Gallerie chiuse lungo la Catania Siracusa, lavori notturni lungo la Palermo Catania. Non è un’estate semplice quella delle autostrade siciliane anche se l’atteggiamento è cambiato rispetto all’esecuzione dei lavori. A battere i pungi sul tavolo è stato il Presidente della Regione che, nella qualità di commissario per i lavori della Palermo Catania, ha voluto che i cantieri operassero di notte. Per decisione di Schifani, dunque, i lavori con maggiore impatto sulla circolazione si svolgeranno solo tra le 22 e le 6 del mattino.

Cantieri da fine luglio lungo la A19

Si comincia già la prossima settimana, subito dopo il primo week end da bollino rosso ed esattamente dal 29 al 31 luglio quando sarà chiuso il viadotto Morello, tra i chilometri 106 e 112, con il traffico deviato sugli svincoli di Caltanissetta ed Enna tramite le statali 626, 122 e 117 bis.

Bisogna rifare la segnaletica, installare i catarifrangenti ovvero i dispositivi che, di n0tte, permettono di vedere i margini della strada con nitidezza anche al buoi. Ma soprattutto bisogna rifare il così detto “tappetino d’usura” ovvero quello che volgarmente gli automobilisti chiamano “l’asfalto”.

Si tratta di uno degli interventi del piano da 107 milioni per la riqualificazione in direzione Catania, ma questa parte è urgente per motivi di sicurezza. Le opere nel complesso, sono tante e più complesse di questa. E’ prevista anche la demolizione di 76 campate e la ricostruzione del by-pass secondo gli attuali standard di sicurezza.

Le gallerie lungo la Siracusa Catania

Le polemiche delle scorse settimane., però, sono servite da insegnamento all’Anas. Cantieri notturni anche lungo una’0ltrea autostrada: la Catania Siracusa.

Si comincia dopodomani, mercoledì 23 luglio ma tutto si dovrebbe concludere entro la fine dello stesso mese di luglio. L’esigenza è quella di rinnovare i ventilatori all’interno delle gallerie lungo la Catania-Siracusa in entrambe le direzioni di marcia.

Nel dettaglio, Anas comunica i giorni e gli orari degli interventi e i percorsi alternativi.

In direzione Catania, dal 23 al 25 luglio, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, chiusura al traffico a partire dal Km 131,600 della SS 114 con uscita obbligatoria sullo svincolo di Augusta.

In direzione Siracusa, dal 28 al 31 luglio, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, chiusura al traffico della tratta a partire dal Km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa con deviazione sulla Tangenziale di Catania in direzione SS 114.

Interventi e chiusure anche allo svincolo di Lentini con sbarramenti per evitare immissioni di auto “improprie” sulle tratte interdette al traffico.