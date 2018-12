Fino a lunedì 24 dicembre

Modifiche al programma di circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Punta Raisi per attività di potenziamento infrastrutturale, nell’ambito dei lavori per il raddoppio dei binari tra le stazioni di Palermo Centrale e Palazzo Reale Orleans.

Gli interventi, che saranno eseguiti nelle ore notturne (fra le 23.10 e le 5.10) comporteranno la sostituzione con autobus dei primi 3 treni del mattino (con partenza alle ore 4.00, 4.30 e 5.00 da Palermo Centrale) e degli ultimi 3 convogli della sera (con partenza alle 22.27, 22.42 e 0.25 da Punta Raisi) da questa sera fino a lunedì 24 dicembre e nella notte tra il 27 e il 28 dicembre: i bus partiranno da Palermo centrale e raggiungeranno la stazione Notarbartolo da dove si potrà regolarmente prendere il treno per l’aeroporto in base alla programmazione. Sabato 29 dicembre i lavori dureranno l’intera giornata, con un servizio sostitutivo di autobus.